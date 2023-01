Dansk stjerne ellevild efter triumf

Nicolas Dalby sejrede natten til søndag i UFC-buret efter en tæt fight med brasilianske Warlley Alves, og selvom danskeren følte sig utilpas under opvarmningen, endte han med at have det største smil på læberne

Efter en uge på luksushotel i Brasiliens millionby Rio indtog den danske UFC-kæmper Nicolas Dalby buret natten til søndag dansk tid.

Her besejrede han publikumsfavoritten, brasilianske Warlley Alves, på en splitdecision.

Det største smil

- Det var fandme sjovt!

Sådan beskriver Nicolas Dalby fighten, da Ekstra Bladet fanger ham på en telefonforbindelse fra Rio, hvor han stadig opholder sig i dagene efter kampen.

- Jeg havde det virkelig sjovt i den her kamp. For det var et slagsmål. På en fed måde, hvor jeg ikke følte mig i problemer.

Begge kæmpere fik ram på hinanden. Her giver Dalby sin modstander en ordentlig kæberasler. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

I store dele af kampen byttede kæmperne massevis af hurtige slag, og Dalby afslører, at det faktisk ikke var en del af planen.

Annonce:

- Men det var sjovt at stå og bytte slag. Og at få et par på hovedet og også give nogle. Og føle, at jeg var i fuld kontrol. Det var jo ikke sådan lårklaskende sjovt, men det var sjovt på en fed måde. Og jeg følte, at det var en kamp, der udefra set også var seværdig.

For de fleste lyder det nok ikke som nogen sjov aften at skulle tilbringe 15 minutter i et jernbur med et arrigt og skaldet muskelbundt af en hårdtslående brasilianer.

Men det var det for Dalby.

- Jeg husker et tidspunkt i første omgang, hvor jeg bliver ramt, og så stod jeg bare og havde det største smil på læberne. Det var helt fantastisk sjovt!

Utilpas under opvarmningen

Før kampen var det dog ikke alt, der gik snorlige for den 38-årige dansker.

En time før kampstart - under opvarmningen - begyndte Dalby at føle sig en smule utilpas.

- Jeg følte, at min krop var stiv og lidt ude af sync. Som om jeg havde syre i benene efter en løbetur, siger Dalby.

Opvarmningen gik bestemt ikke som planlagt. Men Dalby formåede at holde fokus mentalt. Foto: Bruna Prado/Ritzau Scanpix

Det er bestemt ikke en følelse, han er vant til at have i systemet lige op til en kamp.

Annonce:

- Normalt har man en solid følelse af, at ens krop er superskarp og præcis. Det her var en irriterende følelse, men man er bare nødt til at acceptere omstændighederne og arbejde ud fra det.

I sidste uge fortalte Nicolas Dalby til Ekstra Bladet, at han er i en periode i sit liv, hvor han helt generelt har det fantastisk - også mentalt.

Og heldigvis brugte han sit mentale overskud til at ryste den kritiske følelse af sig i kampens indledning.

- Jeg tror, min selvtillid ville være faldet fra tidligere, hvis min krop ikke føltes god. Men her var jeg i stand til at koble det fra hinanden på en god måde.

- Så det gik fra, at jeg følte mig utilpas, til at jeg stod og havde det største smil på ansigtet i midten af første omgang.

Det ser ikke specielt hyggeligt ud - men Dalby nød det! Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Klar på mere

Sejren over Alves var Dalbys tiende UFC-optræden i karrieren.

Og den 38-årige MMA-kæmper er ikke i tvivl om, hvorvidt han er klar på mere eller ej.

- Ja, for fanden, er du sindssyg!

- Jeg skal kæmpe igen så snart som muligt. En gang i april eller maj ville være helt optimalt for mig.

Annonce:

Torsdag morgen lander Nicolas Dalby atter i Danmark. Og første opgave, når han kommer hjem, ligger allerede helt fast.

- Jeg skal hente min datter i børnehaven. Og så skal vi hygge os rigtig meget sammen.