Dansk stjerne erkender: Jeg skal smide 14 kilo

Mark O. Madsen tager fat på ni vigtige uger frem mod UFC 295 i New York, og planen er allerede klar

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Men Mark O. Madsen er 14 kilo for tung.

Som han sidder ulastelig klædt i et mørkt jakkesæt med slips og lommetørklæde i brystlommen, ser han nu egentlig ret godt ud.

Meeen …

Lidt stram

- Jeg knapper altså lige op, siger han og åbner slipseknudsen tilsat en skraldende latter.

- Den er liiidt stram, kommer det.

Han var fredag morgen i 'Go’ morgen Danmark's studie i Tivoli for at tale MMA og iførte sig til lejligheden det stiveste puds. Her efterfølgende slækker han lidt på dresscoden i Ekstra Bladets selskab på en kaffebar i indre København.

- Er du ikke i kampvægt?

- Nej, det er jeg ikke. Jeg vejer 14 kilo for meget, kommer det med et nyt grin.

'Tror på det, når jeg er der'

- Hvad vejer du nu da?

- Åååh … den er oppe på 84 lige nu. Og jeg skal ned på 70 til kampen.

Den ligger om otte ugers tid. I New York 12. november mod Jared Gordon.

Fredag morgen skrev han under på en kontrakt med UFC, der betyder, at han skal på den ved UFC 295 i Madison Square Garden. Jared Gordon har endnu ikke skrevet under, og derfor kan det stadig gå i alle retninger, siger Mark O.

- Altså, det føles jo dejligt. Jeg skal lige have det til at synke ind. Men mit navn står på kontrakten nu. Det var det vigtigste. Men nu må vi se…Jeg tror først på det, når jeg står der, jeg kan se, at han også er der, og den bliver announced. Så ved jeg, den er god nok. Og så har jeg 15 minutter, siger han med henvisning til de tre gange fem minutter, en kamp tager.

Mark O. Madsen har været klar, siden han i november sidste år tabte til Grant Dawson efter en farce af et tilløb til kampen, hvor Dawson ikke klarede vægt-kravet dagen før, og Madsen måtte gå på kompromis og gå en vægtklasse op for at komme i kamp.

- Har UFC sagt noget om, hvornår Gordon skriver under?

Mark O. ryster på hovedet uden at sige noget.

Vanvittigt mange ting

Til gengæld er han klar over, at de ni uger, der ligger mellem kontraktunderskrivelsen og kampen, ikke vil blive tilbragt i USA i en benhård træningslejr. Det holder hverken han eller familien til. Og så må man tænke kreativt.

- Der ligger ingen manual, og jeg kan kun gøre det efter bedste evne. Alle i UFC har deres egen unikke vej ind. Nogle er dygtige. Andre klarer det ikke særlig godt. Og så ryger de ud.

- Jeg skal nu forsøge at give slip på mange ting og så fokusere på det, det egentlig handler om, siger han og understreger, at ’der er vanvittigt mange ting’, der skal sorteres fra det næste stykke tid.

- Der skal trænes cardio. Jeg har anskaffet mig en romaskine, der står i køkkenet og kigger på mig hele tiden.

En stor iltmotor

- Altså der ligger en fysisk plan. Det har der gjort hele tiden. Jeg ved, hvad jeg skal lave hver eneste dag – to gange om dagen – de næste ni uger.

Det handler først og fremmest om at opbygge en stor ilt-motor, som han kalder det. Derpå bliver det mere specifikt hen mod kampen.

- Hvor man skal bruge noget mere mælkesyre. Først skal de lange ture løbes, så man opbygger den her tank. Derefter er det mere syrebaseret med meget intensitet. Så længe det fysiske spiller, må jeg lægge træningen, så godt jeg kan, siger han og tilføjer, at han har tilbud om at træne i både Holland, Spanien og Marokko.

- Men det bliver ikke to måneder. Det er min egen begrænsning. Jeg holder simpelthen ikke til det. Det gør jeg ikke. To uger er maks., siger han med henvisning til afstanden til familien, der så vil være alt for stor.