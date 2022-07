Dansk stjerne i comeback: - Depressionen forsvinder aldrig

Selvom han lever af at slås professionelt, har 37-årige Nicolas Dalby haft meget andet at kæmpe med uden for det ottekantede bur.

- Jeg er ikke nervøs. Jeg er spændt. Nervøsiteten skal nok komme, når jeg træder ind i arenaen. Især fordi det er så lang tid siden, jeg sidst har gjort det. Men jeg føler en helt anden ro, og jeg kommer med en selvtillid, jeg ikke har haft meget længe, siger silkeborgenseren stålsat til Ekstra Bladet.

Lørdag gør Dalby comeback i kampsportens kongeklasse, når brasilianske Claudio Silva venter i et kæmpemæssigt UFC-stævne i London. Og meget har ændret sig, siden man sidst kunne opleve den danske MMA-stjerne uddele slag og spark. Det var en kamp, der ligger godt og vel 13 måneder tilbage i tiden.

Nu skal han på arbejde for første gang i over et år, som han selv formulerer det. Og det bliver endda med tilskuere på stolerækkerne, hvilket er noget, han grundet coronapandemien ikke har prøvet siden sensommeren 2019, da han også lige var vendt tilbage til UFC efter en personlig nedtur.

- Det er noget, jeg har ventet på med glæde og stor spænding. Lige nu er jeg bare virkelig glad. Træningen er sjov, men når jeg træder ind i buret, træder jeg også ind i det, jeg lever og ånder for. Jeg vil forsøge at mindske hans (Silvas, red.) muligheder for at trække kampen ned på gulvet, og det betyder ikke, at kampen bliver nem, men min forberedelse har været meget ligetil, fortæller han.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Skilsmisse og grim skade

Tiden væk fra den store scene er blevet brugt på lidt af hvert. Når indtægterne og de store kampsummer ikke kommer fra sejre, honorarer og sponsorater, har Dalby været nødt til at tænke i alternative baner. Men han har også gennemlevet en mørk tid på den private front.

- Det har været en periode med gode og dårlige ting. Jeg har trænet en masse, jeg har lavet noget tv, jeg er gået igennem en skilsmisse, jeg har lavet lidt kunst, og jeg har overvundet min karrieres værste skade.

- Jeg har egentlig jongleret med mange forskellige ting, så jeg kunne holde økonomien kørende på den måde, siger han.

For et stykke tid siden rev Dalby en bicepsscene over i armen efter en øvelse, han har lavet adskillige gange før. Skaden krævede en akut operation, og det tog næsten et halvt år med genoptræning, før han var klar til igen.

- Lige da det skete, følte jeg ikke så meget smerte, men så kunne jeg pludselig genkende den. Jeg får en helt særlig smag i munden, og min krop reagerer på en bestemt måde, når adrenalinen har lagt sig.

Foto: Jonas Olufson

Tilbage i sin bedste udgave

I maj 2015 vandt Nicolas Dalby sin debut i UFC. Men da han fem måneder senere ville gentage succesen i en ny kamp, mærkede han en uro. Det viste sig senere at være stress, som udløste en depression, og han brugte blandt andet alkohol til at dulme de ubehagelige følelser, omend der aldrig var tale om et misbrug.

Det er en tid, han nu har lagt bag sig.

- Igennem hele mit liv har jeg haft en tendens til at blive depressiv, og det tror jeg aldrig, jeg kommer helt af med. For mig er det lidt ligesom at have en ven med mig i livet, og den ven har jeg så bare lært at håndtere.

- Det var en periode, som har givet mig nogle værktøjer, jeg sætter pris på at have nu.

- Og hvad med alkoholen? Er det lagt på hylden?

- Jeg drikker alkohol, men jeg har et meget mere balanceret forhold til det nu. Dengang var jeg i ubalance. Ikke blot i forhold til hvordan jeg indtog alkohol, men også den måde, jeg var en ven på. Det påvirkede mange aspekter af mit liv.

Forude venter en tilbagevenden til den store scene, og Nicolas Dalby går ind til opgaven, som var det den sværeste, han har prøvet at løse.

Men han glæder sig.

Dalby vs. Silva er en del af det store UFC-setup i London, og du kan se alle kampene på Viaplay.

