Dansk stjerne i vildt Las Vegas-sats: Skal sparke røv

Handskerne er pakket, og planen er klar.

Den danske MMA-kæmper Mads Burnell er gået all-in og tog onsdag til den sydligste del af staten Nevada, hvor et intensivt træningsophold på det verdensberømte center Xtreme Couture venter.

Kroppen skal trimmes, og formen skal finpudses, så han står så skarpt som muligt inden en slåskamp mod portugisiske Pedro Carvalho.

Et opgør, der finder sted i det ottekantede bur ved MMA-stævnet Bellator i Dublin 23. september.

- Det bliver helt vildt, og jeg skal bare give den fuld gas i Las Vegas, men på en lidt anden måde, end hvad folk normalt forbinder den by med, siger Mads Burnell til Ekstra Bladet.

- Det handler i bund og grund om at bygge mig selv helt op. At få trænet med de bedste i verden, få lagt en god game-plan og så ellers bare sparke røv og satse hele butikken.

Mads Burnell har allerede været i gang med træningen i Las Vegas. Foto: KU Films

Til at starte med skal Mads Burnell bo hos sin træner og hans familie, og så vil han kigge på, om det kan lade sig gøre at finde et sted for sig selv, når tiden er til det.

Xtreme Couture huser verdensstjerner som Dan Ige, Alijamain Sterling og Cody Garbrandt og byder på luksuriøse faciliteter, hvor kæmperne i den grad har rammerne til at udvikle sig.

- Det er et legendarisk sted. Det er et træningscenter, der spytter den ene topklasse fighter ud efter den anden, og alle vægtklasser fra hele verden stimler sammen derovre, fortæller Burnell.

Selvom der venter ham en svær dyst i buret til efteråret, er danskeren ikke i tvivl om, hvem der tager sejren.

- Jeg er sikker på, det bliver hårdt, men når det så er sagt, så forventer jeg at komme til at give ham nogle flade.

- I den her sport er der aldrig noget, der er let. Det er altid en krig, men jeg satser hele butikken og går ind for at vinde.

Mads Burnell har vundet 16 kampe i MMA og tabt fire.

Til september kan du se stævnet fra Dublin live på Pluto TV, der har sikret sig Bellator-rettighederne.

Mads Burnell. Foto: Linda Johansen

