Dansk stjerne tæt på at skrive historie: - Det har været barskt

Mark O. Madsen omstrukturerer sit liv for at få de bedste betingelser - og for at være mere sammen med ungerne derhjemme

Overskriften for det sidste års tid har været succes for Mark O. Madsen.

Med en muggert af en anden verden hamrede han sit navn ind i MMA-granitten med fire sejre i træk i 2018 og synes at komme tættere og tættere på UFC-drømmen i den vanvittige sport.

Men ingen triumfer uden bismag. Ingen lykkestunder uden afsavn.

Det har OL-sølvvinderen fra Rio kunnet nikke genkendende til. For den intense træning de sidste ti måneders tid er foregået i København og på Fyn i Odense og Svendborg. Derfor har Mark O. pendlet på livet løs i kampen for at blive bedre i oktagonen.

En mission der er lykkedes. Men det ikke været en brugbar model på den længere bane.

For hans familie har hele tiden været i hjemmet i Nykøbing Falster, og med fire-fem dage i bil til og fra andre destinationer i landet, er mange timer med hans og fru Marias døtre aldrig blevet til noget.

Det fortæller han, mens han slider for at blive kampklar til næste mission, der finder sted i K.B. Hallen 9. marts.

- Jeg har gerne villet finde hverdagen, som jeg kendte fra brydningen, hvor jeg havde en fast base med træner. Det kender jeg, og det er der jeg præsterer bedst. Det har været barskt at skulle pendle fire-fem dage om ugen, siger han til Ekstra Bladet.

Svaret er Olympian Gym, som bliver åbnet i Maribo sølle 25 minutters kørsel fra hjemmet i Nykøbing 2. februar. Her smækker han buret op, så betingelserne er så optimale som muligt. Og det er her, han kommer til at træne størstedelen af tiden fremover.

- Jeg vil simpelthen rykke mere af min træning hjem, siger han.

- Jeg har trænet i Odense, København og Svendborg. Om morgenen og sen aften. Det har derfor ikke kunnet betale sig at køre tilbage (til Nykøbing, red.), og derfor overnattede jeg i en campingvogn, når jeg var i København, fortæller han.

Mark O. Madsen under træningen til kampen mod Alexander Bordin i september. Foto: Philip Davali

- Det har været nogle intense måneder, men nu er vi nået dertil, hvor jeg som far kan være mere hjemme og være sammen med mine børn. Så kan jeg træne om morgenen, hente dem om eftermiddagen og træne igen om aftenen, når der er lagt i seng, uddyber han.

Én ting er savnet til familien. Noget andet har været den fysiske del. For det gavner ikke ret meget at sidde i en bil, når man burde ligge på en briks og få massage til nogle ømme stænger.

- Det har presset min restitution. Det er der ingen tvivl om. Det har givet udfordringer til den og kosten også, og jeg har ikke fået den behandling, jeg burde. Dér har jeg været presset, siger han.

Ambitionen er, at Olympian Gym skal være mere end en oktagon. Forbilledet er det, Mark O. Madsen oplevede i USA, da han forberedte sig til kampen i december.

- Med hjælp fra nogle investorer vil vi udvikle konceptet, så det indeholder fitness og crossfit også. Som Randy Couture gør i USA. Så man har alle muligheder under samme tag, forklarer han med henvisning til den nu pensionerede tredobbelte UFC-mester, der er en legende i international kampsport.

Mark O. Madsen har allerede mødt holdningen, at Maribo nok ikke lige er stedet, der skulle kunne gå hen og blive et MMA-hotspot, som han formulerer det. Men hvorfor egentlig ikke, spørger han retorisk.

- Det handler om at få de rigtige mennesker ind. Jeg havde som bryder heller ikke frit valg i forhold til sparringspartnere. Men det fik jeg til sidst. Udfordringerne her minder meget om, og jeg prøver at løse det. Men Rom blev ikke bygget på en dag, kommer det.

- Sådan er det at træde i nyfalden sne. Vi gør det efter bedste overbevisning. Vi kommer nok ikke til at ramme rigtigt hver gang, men man prøver jo at sætte sine fødder der, hvor isen kan bære, siger han.

Helt slippe for pendleriet kan Mark O. Madsen ikke. En gang om ugen vil han fortsat tage turen til enten Fyn eller København.

- Men det er til at leve med. De dage vil være godt givet ud, siger han.

På vej mod ny rekord

Mark O. med hustruen Maria, der også er hans manager, forud for kampen mod Matthew Bonner i december. Foto: René Schütze

I skrivende stund er hans modstander i K.B. Hallen 9. marts endnu ukendt. Men håbet er at kunne offentliggøre vedkommende 2. februar i Maribo. Hvad der til gengæld er sikkert er at fremmødet i den nu genåbnede hal på Frederiksberg skriver et stykke dansk idrætshistorie.

For efter at have optrådt for først 1200 mennesker i Nykøbing Falster Hallen i september - og siden 1600 i Frederikshavn i december, er barren hævet for den olympiske sølvvinder.

Der kan være 2800 mennesker i K.B. Hallen. På nuværende tidspunkt er der solgt 75 procent af billetterne - altså i omegnen af 2100 billetter.

- Det er næsten uvirkeligt. Interessen er så stor med lidt under syv uger til. I går rundede vi 75 procent, fortæller han og henviser til, at der altså er mindre end 700 ledige sæder tilbage.

- Wauw

Og dét inden selve promoveringen af stævnet er kommet i omdrejninger. Det skulle først komme i ugerne op til stævnet, hvor størstedelen af billetterne normalt sælges. Men sådan spiller klaveret ikke i denne ombæring.

- Som det ser ud nu, bliver det det største stævne på dansk jord nogensinde. Sådan et event ville ikke kunne have ladet sig gøre for bare et år siden, siger han.

- Wauw. Det har været en satsning, og når det så lykkes, så bliver vi så oprigtigt glade og stolte, fortæller han.

På nuværende tidspunkt er fire af Danmarks største og mest velkendte MMA-kæmpere på kortet 9. marts. Ud over Mark O. Madsen, er der titelkampe til både Nicolas Dalby og Søren Bak. Endelig skal også Mads Burnell i aktion.

