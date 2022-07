Dansk triumf: Stjerne vinder comeback-brag

MMA-kæmperen Nicolas Dalby hentede lørdag aften en sejr på øverste niveau i UFC.

Ved et stævne i London blev den 37-årige dansker kåret som vinder efter tre tætte omgange mod brasilianeren Claudio Silva. Alle tre dommere havde Dalby som vinder.

Før kampen havde danskeren meldt ud, at et nederlag formentlig ville koste ham pladsen i UFC, der står for Ultimate Fighting Championship, efter at han for et år siden tabte sin seneste kamp i UFC-regi.

Nicolas Dalby var lørdag tilbage i UFC for første gang i et år og slog brasilianske Claudio Silva. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nicolas Dalby kan nu for alvor se fremad igen ovenpå et vanskeligt år på flere fronter.

I november rev han ved et uheld en sene over i venstre biceps, hvilket satte karrieren på standby.

- Tak til alle, der er blevet hængende og har hjulpet mig igennem det sværeste år i mit liv med økonomiske problemer, min største skade i karrieren og en skilsmisse, skriver Dalby på Instagram.

I en anden kamp ved UFC-stævnet i London tabte landsmanden Damir Hadzovic til briten Mark Diakiese.

