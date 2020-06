Dansker udvalgt til historisk 'Fight Island'

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her.

Som så mange andre sportsgrene har UFC været noget udfordrede af coronakrisen.

På grund af restriktionerne har organisationen måtte tænke kreativt for at få afviklet kampe mellem alverdens kæmpere, og det, må man sige, er lykkedes.

Det skal nemlig ske på øen Yas Island i Abu Dhabi, hvor der altså skal afholdes 'Fight Island'.

Det offentliggjorde UFC's præsident, Dana White, tirsdag.

Og det bliver med dansk deltagelse, efter Nicolas Dalby, som kæmper i weltervægt-klassen, torsdag offentliggjorde, at han skal med til den nye kamp-ø.

- Det er vildt fedt at få muligheden for at være med til Fight Island, siger han til Ekstra Bladet.

- Det første, jeg tænkte på, da jeg hørte det, var Bruce Lee-filmen 'Enter the Dragon'. Det hele er omgivet med så meget mystik, nu hvor det skal ud på den ø. Det er nærmest som et stykke MMA-historie, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

En oplevelse for livet

Nicolas Dalby offentliggjorde selv torsdag på sin Twitter-profil, at han også skal kæmpe på øen, og til Ekstra Bladet fortæller han om sine forventninger til den aparte scene, som efter alt at dømme bliver øde for tilskuere.

- Det leder mine tanker hen på gamle tider og traditionel kampsport. Ligesom da jeg dyrkede karate. Det tiltaler mig, at man kommer til at kunne høre alle bevægelserne på måtten, og hvad trænerne siger. Det gør det hele mere rent på en måde, siger han.

Indtil videre er det ikke officielt, hvem Nicolas Dalby skal kæmpe imod, ligesom datoen for hans kamp ikke er meldt ud.

Nicolas Dalby vendte tilbage til UFC-oktagonen sidste år efter en svær tid med druk og depression. Det kan du læse mere om her. Artiklen fortsætter under billedet ...

Yas Island, hvor der i juli skal afholdes fire UFC-begivenheder. Foto: Shutterstock

I en pressemeddelelse oplyser UFC, at der bliver oprettet en såkaldt 'Sikkerheds-zone' på 25 kvadratkilometer, hvor arena, hotel, trænings- og spisefaciliteter vil være, og som kun atleter, trænere og eventuelt personale vil få adgang til.

På den måde er det tanken, at man kan overholde retningslinjerne i forhold til coronavirussen.

- Vi fik idéen, fordi vi manglede et sted at afholde internationale begivenheder under denne globale pandemi, siger Dana White i pressemeddelelsen.

- Abu Dhabi har været en fremragende ramme om UFC de seneste ti år, og er derfor perfekt til dette. Og med måden, vi sætter det op på, bliver det en oplevelse for livet for de kæmpere, der bliver en del af det, tilføjer han.

Nicolas Dalby har heller ikke meget imod, at det er de omgivelser, han skal kæmpe i.

- Altså, hvis jeg nu worst case scenario skulle komme i karantæne, så er det i hvert fald ikke ligefrem det værste sted, man kunne komme det, som han siger det.

I første omgang afholdes der fire UFC-begivenheder på øen, som finder sted 11., 15., 18. samt 25. juli.

Se også: Ville banke Tyson – så blev han kørt ned

Se også: Joanna fik skræk-skade: - Lignede en zombie

Se også: Superliga-klub til salg