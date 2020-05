Deler utallige nøgenbilleder: Derfor gør de det

De bliver kaldt 'The Van Nudists', og det har sin berettigelse.

Under coronakrisen har parret Paige Vanzant og Austin Vanderford, der begge er MMA-kæmpere, delt masser af billeder af deres meget nøgne hverdag i hjemmet.

Nu fortæller Vanderford, hvorfor de har valgt nudistlivet - og hvorfor de deler det med omverdenen. I en klumme hos The Telegraph skriver han om oplevelserne.

- Vi besluttede os for at have det lidt sjovt i isolationsperioden og for at være nøgne. Det har til tider været lidt vildt, men vi har gjort det smagfuldt på de sociale medier, skriver han.

- Hver dag forsøgte vi at komme op med noget nyt, lige meget om vi trænede, lavede madplan, kokkererede, lavede havearbejde, var på balkonen eller bare slappede af. Vi har det sjovt med det.

- Det er ret normalt for mig ikke at have så meget på. Jeg er fra landlige omgivelser i Alaska. Jeg har været nøgen 90% af mit liv, tror jeg.

- At være vild og nøgen i ødemarken er meget komfortabelt. Jeg lugter som en ulv lige nu. Jeg er meget dyrisk.

- Paige er hviler også meget i sig selv og blev også fotograferet til Sports Illustrateds Swim Suit-udgave i 2019.

De har begge holdt deres træning ved lige derhjemme, mens de venter på at komme i kamp igen. Vanderford er på ni sejre og nul nederlag efter sin sejr i Bellator i november, mens VanZant ikke har kæmpet siden januar 2019, hvor hun vandt sin UFC-kamp.