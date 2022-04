Deler vildt billede: Bekræfter brud

Mark O. Madsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at han har pådraget sig et brud i foden - og det kan ses

Av, av, av!

Når man selv har valgt at gå ind i et sekskantet MMA-bur, så er man i den grad også klar over, at det kan komme til at gøre ondt. Og det kan den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen skrive under på.

Søndag var der heldigvis masser af dansk glæde og jubel, da han vandt karrierens største kamp ved Ultimate Fight Championship i Jacksonville, Florida mod amerikanske Vinc Pinchel.

Men undervejs smadrede den 37-årige dansker sin fod, og nu er svaret fra scanningen landet. Der er et brud. Det bekræfter Mark O. Madsen i en sms til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået svar på scanning, og der er et brud i foden. Det sidder dog, som det skal, så det vokser sammen af sig selv. Jeg kan gå og stå på foden, og jeg begynder træning mandag og må arbejde omkring foden, så det heler ordentligt, skriver han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sådan ser Mark O. Madsens fod ud, efter han søndag smadrede den ind i knæskallen på sin modstander. Foto: Privatfoto

Efter sit forrige opgør i UFC var det kæben, der var brækket, og han slipper altså heller ikke for et brud i denne omgang.

- Der er kun én vej, og det er fremad. Brækket kæbe, brækket fod - spiller ingen rolle. Handler om at bide i tandbeskytteren og få løst opgaven. Pain is temporary - pride is forever, skriver den altid optimistiske Mark O. Madsen.

Danskeren kunne over for Ekstra Bladet mandag fortælle, at han i kampen mod Vinc Pinchel i VyStar Veterans Memorial Arena havde en klar plan - i første runde handlede det om at slide Pichels ben op, så han havde svært ved at støtte på det i resten af kampen.

Den plan gik langt hen ad vejen som planlagt, lige indtil Mark O. smadrede oversiden af sin fod direkte ind på amerikanerens knæskal.

Slaget var et smertefuldt et af slagsen, og det har altså nu også kostet et brud.

Med sejren over Vinc Pichel har Mark O. Madsen nu vundet alle 12 kampe, han har deltaget i, siden han debuterede som MMA-kæmper i 2013.

Sejren kan vise sig at åbne døren til en mulig top-15-kamp for den tidligere danske OL-bryder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mark O. Madsen har sat blæk på en ny aftale, der kan indbringe ham flere millioner kroner. Det kan du læse meget mere om lige her: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt.