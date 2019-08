Den er hjemme! Mark O. scorer UFC-kontrakt

Det var målet. Det var lige præcis det, han håbede på, da han for mere end halvandet år siden trådte ind i MMA-buret, efter at brydekarrieren var lagt på hylden.

En kontrakt med verdens største MMA-liga, amerikanske UFC.

Og nu er den der.

Det bekræfter såvel UFC som Mark O. Madsen selv torsdag fra Las Vegas, hvor den 34-årige falstring ligger i træningslejr

- Det er en kæmpe milepæl. Det er noget, som jeg har arbejdet stenhårdt for hver eneste dag i 18 måneder og det, som jeg er stået op for. Så det var er en vild forløsning, siger Danmarks nye UFC-stjerne til Ekstra Bladet over telefonen fra USA.

Beskeden med ordene ’we have a deal’, fik han af sin nye agent, Ali Abdelaziz. Og så skulle der ellers ringes til fru Maria hjemme i Danmark, der både bakker op som bedre halvdel og som promotor.

- Der gik lige et stykke tid, før der var respons i den anden ende, men hun blev meget rørt, fortæller den lettede MMA-kæmper, som også selv har svært ved at skjule sine følelser.

Mark O. Madsen var senest i aktion i juni mod Patrick Nielsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi er gået 'all in' i det her sammen. Jeg droppede brydningen, og hun sagde sit job op. Og jeg skal være ærlig og sige, at vi kun har kørt efter 'Plan A'. Der har aldrig været en 'Plan B eller C'. Så det er en en meget stor forløsning, fordi vi havde modet til at kaste os ud i det, siger falstringen, der netop nu knokler løs i træningslokalet med nogle af verdens bedste kæmpere.

Alt dette har altså nu båret frugt. Og så endda på et historisk godt tidspunkt. For der er kun godt en måned til, at UFC banker dørene ind til Royal Arena på Amager til det første UFC-stævne nogensinde på dansk grund.

- Jeg havde nok regnet med at skulle skrinlægge København. Vi er kamp nummer 11, og der er maksimalt plads til 13 kampe. Så da de blev ved med at præsentere kæmpere, troede jeg, at løbet var kørt, forklarer han.

Men nu er vejen til oktagonen banet.

Her venter italienske Danilo Belluardo. Han er 25 år og har 12 sejre i 16 kampe siden debuten for godt fem år siden.

- Det her er jo ligesom Formel 1. Der er kun plads til de allerbedste, og han er nok Italiens bedste bryder og 'grappler'. Så det bliver en meget svær opgave, hvor mulighederne er fifty-fifty, lyder det realistisk.

Mark O. Madsen var senest i buret i juni, da han på omtrent tre minutter gjorde det af med bokseren Patrick Nielsen i K.B. Hallen. Det bragte antallet af MMA-kampe op på otte - med lige så mange sejre, siden debuten i 2013.

Mark O. Madsen rejste for godt en uge siden til Las Vegas, hvor han konstaterede, at han ikke ville vende hjem fra uden en UFC-kontrakt. Det løfte har han allerede holdt. Foto: Jonas Olufson

Det er dog først det seneste halvandet år, karrieren i MMA-verdenen har taget fart, efter brydningen er lagt på hylden med seks sejre i seks forsøg.

Han står dog også overfor en anden udfordring. For, som det har været nævnt før, skal Madsen ned i vægt. Langt ned i vægt!

For indtil nu har han kæmpet i weltervægt, hvor man maksimalt må veje 77,1 kg. Til kampen mod Patrick Nielsen var den øvre grænse 75,5 kg. Men i UFC-regi skal Mark O. ned i letvægt - og må derfor maksimalt veje 70,3 kg!

- Det er første gang siden 2001, jeg skal så langt ned, så det siger sig selv, at det bliver hårdt. Vægten bliver den første kamp, men det er en nød, jeg nok skal knække, lover Mark O. Madsen, der træner i Las Vegas til 11. september, hvor han rejser med sin træner Martin Kampmann til Kazakhstan for at være kommentator ved et stor brydestævne, inden han vender næsen mod Danmark en uge senere.

