Den tidligere danske UFC-kæmper Christian Colombo og nuværende MMA ekspertkommentator hos TV3 Sport er særdeles overrasket over Mark O. Madsens rolle som både UFC-debutant samt Co-Main Event til lørdagens brag i Royal Arena.

- Det er helt uhørt, siger Christian Colombo.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg aldrig, det er sket før, at en UFC-debutant har været Co-Main Event.

- Men det er rigtig stort. Det er der ingen tvivl om. Slet ikke, siger Colombo om Mark O. Madsens kontrakt med verdens største MMA-organisation.

- Stor cadeau, at Mark har kunnet gøre det så tidligt i karrieren.

UFC-præsident Dana White har i en video på Instagram slået fast, hvorfor Madsen er blandt hovednavnene i sin debut.

En video, Mark O. selv har delt.

Men den tidligere MMA-sværvægter mener dog også, at Mark O. Madsen kan ende med at blive særdeles udfordret i UFC:

- Han kan i den grad blive udfordret. Og det kommer han også til at blive. Han bliver udfordret allerede lørdag. Niveauet i UFC er bare en tand højere end noget andet sted i verden. Mark havde måske ikke decideret problemer, men var alligevel i vanskeligheder i sin sidste kamp i Cage Warrior mod Thibaud Larchet. Han var allerede lidt i problemer og var ved at blive fanget i en ‘rear naked choke’.

- Mark har nogle huller. Det er klart med den korte tid, han har gjort sig i MMA.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvor bemærkelsesværdigt er det, at Mark O. Madsen har haft en træningssession med selveste Khabib Nurmagomedov?

- Jeg kunne forestille mig, at de har brudt lidt, grapplet lidt, måske lidt ju-jitsu. Men med al ære og respekt, så kunne jeg ikke forestille mig, at Khabib reelt set havde tid til at træne med Mark O. Madsen. Det er lidt ligesom, at Ronaldo skal træne et Superliga-hold i min verden.

- De deler manager (Ali Abdelaziz, red.). Så det er der ikke noget usædvanligt i. Overhovedet ikke.

Er det fortjent, at Mark er havnet i UFC? Er det mere af navn eller kvalitet?

- Det er mere af navn. Man kan sige sig selv: En rekordliste på 8-0? Han har gjort det godt og fået det rigtige management. Han har været rigtig god til på dansk jord at sælge sig selv. Han har gjort det godt nok til at sælge sig selv til UFC. Det er altid lidt … Skal man kæmpe sig op til en rekordliste på 20-0 eller snakke sig til det og være en god forretningsmand?

- Men omvendt hvis man snakker for meget, og man ikke har noget at bakke det op med, så kommer man hurtigt til kort i UFC. Det må vi ikke håbe sker for Mark, for så er han på den. Til gengæld skal man tage en rigtig stor hat af for hans evne til at promovere sig selv. Det er nemlig en kæmpestor del af gamet, siger Christian Colombo.

Det handler også om showbiz?

- Præcis.

Hvor langt kan Mark O. Madsen nå?

- Det kommer helt an på, hvad han har tænkt sig at gøre: Siger han ‘Ok. Fint. Jeg har fået noget ud af at træne i USA, så jeg tager tilbage!’ Så bliver hans chancer nemlig endnu bedre. Siger han ‘Fint. Jeg bliver hjemme på Falster.’ Så daler de igen.

- Det kæmpestore spørgsmål er: Hvor langt har han tænkt sig at drive det? Hvad vil han? Vil han bide skeer med de største i verden? Jamen, så kan det nærmest ikke gå hurtigt nok med at rykke de teltpæle op, siger Christian Colombo.

Lørdag går UFC-debutanten Mark O. Madsens (8-0) drøm i opfyldelse, når han entrerer MMA-buret til UFC-organisationens historiske stævne på dansk jord i opgøret mod italienske Danilo Belluardo (12-4).

34-årige Nicolas Dalby (17-3-1) gør også et sensationelt comeback i UFC-buret efter at have kæmpet med bl.a. depression og personlig modgang. Men Dalby bebuder, at han kommer stærkere tilbage, når han lørdag skal op imod den erfarne UFC-kæmper 31-årige Alex Oliveira (19-7-1).

Hele UFC stævnet kan følges LIVE på Viaplay eller her på ekstrabladet.dk

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mark Os svagheder og kvaliteter Mark O. Madsens kvaliteter kontra svagheder ifølge Colombo - Hans kvalitet er klart, at han er olympisk bryder. Meritterne er der på det punkt. - Hans kæmpestore udfordring vil altid være, at han halter i den stående del af gamet, og så halter han også i sin evne til at afslutte på gulvet. - Vi har set ham lave submissions, men det har været stående submissions. Det har været en stående guillotine. Han har også poweren til at slå folk ud, det har vi set. Men modstandere, der har kæmpet imod i ‘nedtagningerne’, har haft et potentiale stående og budt på kontrabrydning, så har Mark haft det lidt sværere. - Men lørdag er der en 85 procents chance for, at Mark O. Madsen vinder, vurderer Christian Colombo. Christian Colombo om UFC’s historiske event i Danmark - Det er lige så stort, som da Europa Cup-finalen var i København tilbage 2000. Det er Champions League inden for kampsport. Det kan ikke rigtig toppes. Misunder du det selv som tidligere UFC-kæmper? - Helt vildt. Og det lægger jeg bestemt ikke skjul på. Jeg er pisse misundelig, siger Christian Colombo, der selv tidligere har underskrevet en kontrakt om en potentiel UFC-kamp i København. En MMA-kamp, der dog i sidste ende endte med at blive rykket til Stockholm

- De er nogen prinsesser!

At Mark O. Madsen har fået et spot som Co-Main Event og dermed placeret blandt frontfigurerne på UFC-plakaterne er tilsyneladende faldet flere af hans danske MMA-kollegaer for brystet.

Han løber med en stor del af opmærksomheden, og det har ifølge ham selv skabt en unødvendig og uretfærdig misundelse:

- Resultater bliver ikke skabt ved at rende rundt og ‘øffe’, kritisere og komme med undskyldninger. Resultater bliver lavet ved at stå tidligt op, gå sent i seng, arbejde hårdere, træne hårdere, spise smartere, sove smartere end alle sine konkurrenter.

- Det handler om at afkode miljøet i den sport, vi nu er i, og dermed få det maksimale ud af det.

- Det har vi gjort. Og derfor sidder vi her i dag. Vi har arbejdet røven ud af bukserne de sidste 18 måneder. Jeg vil gerne anerkende, at der er nogle enkelte etablerede danske MMA-kæmpere, som har det svært med min udvikling og rejse.

Er du stødt på den danske jantelov?

- Jeg har kaldt dem for prinsesser. Ud fra den tankegang, at jeg ikke bryder mig om den form for følelse af berettigelse. Jeg er klar over, at der er nogen, der har været her længere, end jeg har. Nogle, der også har lagt et stort stykke arbejde. Men jeg har aldrig selv følt mig berettiget til noget.

- Jeg har altid arbejdet alt, hvad jeg kunne, og det har jeg også gjort her. Velvidende, at der ikke var nogen garantier for, vi ville sælge nok billetter til vores stævner. Velvidende, at der ikke var nogen garanti for, at der ville komme nok medlemmer i Olympian Gym. Velvidende, at jeg ikke havde nogen idé om, om jeg nogensinde ville blive god nok?

- I sidste ende kan vi kun gå ud og gøre vores bedste. Arbejde hårdt, holde fokus på sig selv, holde snuden i sporet og gøre det, man er bedst til. Vi har skabt vores egen succes, siger Mark O. Madsen.

