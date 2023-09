Det glade vanvid: Koster en formue

Se den på pay-per-view. Eller følg den omgang for omgang her på sitet.

Lad være med at forsøge at købe billet til Mark O. Madsens næste UFC-kamp 11. november i Madison Square Garden.

For det er pebret.

Nej, det er ikke pebret. Det er latterligt.

For sjov valgte Ekstra Bladet lige at smutte hen på Ticketmaster for at se, om der skulle være udsolgt. Det er der ikke.

Og det er der nok en grund til. For de billigste billetter står i skrivende stund til 894,86 dollars. Og ja, det er amerikanske dollars.

Det svarer til præcis 6.231,38 danske kroner.

Men så får du også lov til at sidde deroppe, hvor fuglene bygger rede, og man er i tvivl om, hvem der er hvem nede i buret.

Og så giver det sig selv, hvor voldsomt det bliver, hvis man skal ringside - de bedste billetter til kampsport.

Det bliver dyrt.

Jon Jones er én af dem, de fleste kommer for at se 11. november. Foto: David Becker/AP/Ritzau Scanpix

Aktuelt kan man fortsat rekvirere de såkaldte Official Platium-pladser lige der, hvor man kan være heldig at få blodstænk og vildfarne tænder på tøjet. Men så koster det 6.231,38 dollars - svarende til 65.792 kroner og 89 øre.

Og så spørger du dig selv: Hvordan kan det være? Det er jo ikke fordi, de har Muhammed Ali eller Mike Tyson på programmet. Det i selv ville selvfølgelig også være opsigtsvækkende.

Men hovedkampen mellem Jon Jones og Stipe Miocic er en kæmpe kamp, og UFC-chef Dana White har selv kaldt den for en legacy-fight. Eller på dansk: Én af de helt store i UFC's historie.

Jon Jones er dobbelt letsværvægtsmester. En position han har forsvaret hele 11 gange. Han går efter sin første sværvægtstitel mod Miocic, der til sammenligning er dobbelt sværvægtsmester. Miocic er den sværvægter i UFC-regi, der har kæmpet flest titelkampe i forbundets historie.

Mark O. Madsen mod Jared Gordon bliver en af de mindre kampe på kortet, der nok kommer til at omfatte 12 opgør i oktagonen i den legendariske arena midt på Manhattan.