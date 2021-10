Dommer fyret: - Fuldstændig absurd!

Det er ikke sket siden 2014, men natten til søndag blev en UFC-dommer fjernet midt under stævnet

- Det er en vanvittig dårlig dommepræstation. Det er fuldstændig absurd.

Så klart blev det sagt under nattens danske kommentering af UFC-stævnet fra Abu Dhabi, hvor Elizeu Zaleski dos Santos og Benoit Saint-Denis mødtes i en ulige kamp.

SE OPTRINNET ØVERST I VIDEOEN

UFC så sig nødsaget til at fjerne den nye dommer Vyacheslav Kiselev, da han ikke ville stoppe affæren, selvom der var ufattelig mange muligheder for at afblæse den undervejs.

Saint-Denis flygtede og gjorde intet andet end at forsvare sig, og kommentatorer og tilskuere opfordrede dommeren til at sætte en stopper for ringe forestillling.

Dommerstemmerne hed klare 29-26 i Zaleski dos Santos' favør, og så blev dommer Kiselev ellers sat fra bestillingen, selvom han havde en kamp senere.

Og det er altså meget sjældent, at den slags sker midt i et stævne.

ESPN fortæller, at UFC-boss Dana White gjorde det tilbage i 2014 i Macau, efter der blev indleveret mystiske dommerstemmer fra to mand.