Drama i nat: Stjerne brækker kæben

UFC-stævnet i Paradise, Nevada, natten til søndag levede for alvor op til alle kampsportens største klichéer.

Der var rigeligt med ondt blod, og der var sågar heller ingen vej uden om for hverken den kontroversielle VM-udfordrer Colby Cavington eller nigeriansk-amerikanske Kamaru Usman, der lykkedes med at forsvare sit weltervægt-verdensmesterskab.

Det kom også til at handle om mere end det, for slet skjulte politiske undertoner var en stor del af både den indledende og efterfølgende 'trash-talk' fra slagsbrødrene.

Colby Covington stod på den ene side som en dedikeret republikansk patriot og Trump-maskot, der ofte kan spottes iført en 'Make America Great Again'-kasket og ikke havde meget positivt at sige om Usmans ophav.

Like @POTUS @realDonaldTrump always says: Promises made. Promises kept. Pleasure to finally meet you Mr. President. Thank you for always putting America first! #maga #GreatAmericanWinningMachine pic.twitter.com/yYZWkdd5wS — Colby Covington (@ColbyCovMMA) 2. august 2018

Usman stod på den anden side og erklærede, at hans sejr ville være 'for hele verden' og særligt for Brasiliens befolkning, som Covington efter en udekamp i landet havde kaldt for 'beskidte dyr', der 'sutter'.

Inden den blodige kamp løb af stablen i ringen, var der også blevet uddelt rigeligt med hårde ord fra begge sider. Kutyme inden for sporten, men måske en smule grovere end det sædvanlige i det her tilfælde.

Meget på spil

- Jeg tror aldrig i sportens historie, nærmest bare i al kampsports historie, at nogen har været så universelt hadet som ham her. Jeg har været i fem-seks lande over de sidste par måneder, og jeg kan ikke tælle, hvor mange der er kommet til mig og har sagt: Jeg kan ikke vente med at se dig slå ham ihjel, sagde Usman om sin kommende modstander.

En modstander, der da også har delt vandene med fanatiske støtteerklæringer til præsident Donald Trump og bare en anelse fremmedfjendske svadaer mod blandt andet, som nævnt foroven, indbyggerne i den sydamerikanske nation Brasilien, et sted Covington også fik kaldt 'en skraldespand.'

Hans form for psykologisk boksning inden kampen var da også lige så grov. Han beskyldte blandt andet Usman for at være ansvarlig i nigeriansk-amerikanerens tidligere træners hjertestop og fik spottende proklameret, at den tidligere træner formentlig 'så med fra Helvede.' Samtidig slog han på de patriotiske strenge og fik sendt et verbalt jab til hele Usmans familie, mens han flashede et hav af Trump-merchandise til en indledende pressekonference.

- Der er intet mere amerikansk ved ham end mig. Lad os være ærlige, min familie har tjent i USA's militær. De har blødt for det røde, hvide og blå flag. Det eneste, hans familie har udrettet, er at afsone tid i statsfængslet, udtalte Covington.

Colby Covington on Kamaru Usman saying he’s more American than him.



“Let's be honest, my family served in the military, they shed blood for the red, white and blue, this flag. What's his family ever served besides in the federal penitentiary?" pic.twitter.com/0UeCft2PMu — Ta1jaNx ㊗️ (@Ta1jaNx) December 12, 2019

En af årets kampe

Det endte i, hvad der blev beskrevet som en af årets bedste kampe mellem to kæmpere, der begge er frygtet for deres brydeegenskaber. Der blev dog ikke tilbragt meget tid med på gulvet, da både Usman og Covington tydeligvis havde som taktik at tage kampen oprejst og lade næverne tale. Det endte også med et knockout i femte runde, efter masser af tunge hooks var blevet udvekslet mellem de to næsten fra start, og Cavington endda havde brækket kæben i tredje runde.

Udsigten til en måneds suppekost var dog ikke nok til at stoppe Covington, der fortsatte kampen ud i en meget lige fjerde runde, inden kampen til sidst blev stoppet, da Trump-favoritten endte med at rode rundt på gulvet to gange i sidste runde. Ifølge Sporting News' optælling adskilte blot to point de to boksere ved stillingen 39-37 i Covingtons favør i det øjeblik, kampen blev afsluttet 4 minutter og 10 sekunder inde i sidste runde.

"I think I broke my jaw."@ColbyCovMMA is compromised entering the championship rounds #UFC245 pic.twitter.com/nZTwXThtPY — ESPN MMA (@espnmma) December 15, 2019

Her blev Covington sendt til tælling, men rejste sig med rystende ben og et fuldstændig forslået ansigt og blev ved med at svinge venstrenæven efter Usman. Det lykkedes dog ikke at få ram på ham, og Covington fik den endegyldige sovepille i form af en højrenæve ikke mange sekunder efter.

Usman lagde sig herefter oven på Covington og blev ved med at slå løs på den pressede patriot, inden dommeren stoppede kampen, og Usman i en voldsom jubel kunne springe op på kanten af nettet og ud til publikum med armene i vejret.

Colby Covington løb prompte med sit team ud af arenaen formentlig i retning mod hospitalet, mens Usmans sejr blev slået fast af den rungende røst fra speakeren. Sejrherren tøvede ikke med at slå ud på den helt storpolitiske klinge.

- Den her sejr var ikke kun for mig. Den var for hele verden, sagde han.

