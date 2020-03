Dyrt kæbebrud: Mark O. Madsen suspenderet

Mark O. Madsen kunne lørdag nat fejre endnu en triumf i UFC-buret. Den tidligere olympiske bryder vandt over tre omgange mod amerikanske Austin Hubbard.

Der kom dog også lidt malurt i bægeret, da han i 2. runde pådrog sig et dobbelt kæbebrud.

Derfor har Mark O. Madsen efter sin hjemkomst været indlagt på Rigshospitalet, hvor lægerne også mener, at brusken i hans adamsæble kan være ødelagt.

Nu er der mere dårligt nyt til den ambitiøse MMA-kæmper.

UFC har nemlig udstedt en medicinsk karantæne til den tidligere bryder.

I første omgang er danskeren suspenderet fra alt konkurrence indtil 22. april, og han må ikke træne med fuld kontakt indtil 7. april.

Karantænen kan dog blive endnu længere. Med sin slemme hovedskade kræver UFC nemlig, at en læge skal sige god for, at hans kæbebrud ikke længere er et problem.

Sker det ikke, vil Mark O. Madsen være i karantæne helt indtil 4. september i år, hvor han i det tidsrum ikke må komme i konkurrence.

Mark O. Madsen dominerede de første to omgange, men kom i modvind i tredje, hvor han beviste, at han også kan tåle at få nogle på låget. Foto: Stephen R. Sylvaine/Ritzau Scanpix

Det er næppe i Mark O. Madsens planer, at han skal være i karantæne helt indtil september.

Den 35-årige MMA-kæmper annoncerede i 2018, at han droppede sin karriere som bryder.

Danskeren har ellers høstet den ene medalje efter den anden inden for brydning, der bla. tæller olympisk sølv, som han vandt ved OL i Rio 2016.

Mark O. Madsen har udtrykt store ambitioner inden for MMA. Indtil nu har han også levet op til de ambitioner, da han på rekordtid har kæmpet sig til en plads ved et af de nummererede UFC-events.

Skaden og den mulige lange karantæne kan derfor for nuværende sætte en stopper for Nykøbing Falster-drengens ambitioner i UFC.

