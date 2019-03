Efter depression og druk: - Nu har jeg det skidegodt

I 2015 og 2016 kæmpede danske Nicolas Dalby i verdens største MMA-liga, Ultimate Fighting Championship (UFC). Efter fire kampe, der bød på en enkelt sejr, en uafgjort og to nederlag, måtte Dalby dog vinke farvel til det forjættede land.

Den efterfølgende tid bød på en hård tid med depression og druk, som tog hårdt på den stærke MMA-fighter.

Nicolas Dalby har siden fået god hjælp og støtte og har nu kæmpet sig tilbage.

- Jeg har arbejdet meget med den mentale del af det her 'fighting game'. Både personligt og professionelt.

- Jeg har gået til psykolog og sportscoach, og jeg har fået nogle rigtig gode værktøjer.

- Nu har jeg det skidegodt, siger Nicolas Dalby til Ekstra Bladet.

Dalby vendte sidste år tilbage til ringen efter to års pause, og vandt to af sine tre kampe. Nu er han klar til en Cage Warriors titel-kamp i weltervægtklassen mod franske Alex Lahore.

Dalby har før vundet weltervægtbæltet i Cage Warriors, og er nu opsat på at genvinde det.

- Det er næsten præcis fem år siden, jeg kæmpede for den samme titel her i København, så det er sådan lidt 'full circle', siger Nicolas Dalby.

Nicolas Dalby i ringen tilbage i 2012. Foto: Jesper Mortensen.

Når han forhåbentligt har sikret sig sit VM-bælte lørdag aften, er det den helt store ambition at vende tilbage til UFC, hvor han var engang.

- Målet er er helt klart at komme tilbage til UFC. Jeg ved, at jeg har evnerne til at kunne blande mig i top ti.

- Så nu skal jeg 'bare' vinde mine kampe. Jeg har værktøjerne til det, nu skal jeg eksekvere, og det kommer jeg til, siger Nicolas 'Sharpshooter' Dalby til Ekstra Bladet.

En flot præstation i lørdagens brag kan måske være nok for den danske veterans store planer om en retur til UFC.

- Det kan afhænge af, hvor spektakulært jeg får afsluttet den her kamp.

- Jeg tror ikke, at det er urealistisk, at det kan ske efter denne kamp, hvis jeg vinder. Især hvis jeg vinder overbevisende.

- UFC sagde, da de frigav mig, at hvis jeg vandt et par gode kampe, så ville de helt klart være interesseret i at have mig tilbage, siger Nicolas Dalby.

Dalby får selskab ar Mark O. Madsen, Søren Bak og Mads Burnell til søndagens Cage Warriors 103 i KB Hallen. Foto: Jonas Olufson.

Nicolas Dalby møder opbakning fra sin fighter-kollega Mark O. Madsen, der mener at Dalby er kommet stærkt tilbage fra sin svære periode.

- Nicolas er efter min mening i den bedste udgave af sig selv nogensinde, selvom han har været ude i et stykke tid.

- Han er bedre nu, end da han var i UFC, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

Mark O. Madsen skal ligesom Nicolas Dalby også en tur i ringen, når det lørdag gælder Cage Warriors 103.

De to kæmpere får selskab af Mads Burnell og Søren 'The True Viking' Bak, i det der bliver det største MMA-event på dansk grund nogensinde.

