Efter hårde prøvelser: Mark O. med garanti

For et år siden var Mark O. Madsen på toppen af sin karriere.

Den danske kæmper havde netop besejret amerikanske Austin Hubbard i Las Vegas i sin 10. sejr i sin 10. MMA-kamp - den anden i det store forbund UFC.

Verden lå for hans fødder, og der blev allerede snakket om store kampe til den dengang 35-årige falstring.

Men så gik alt galt.

På det personlige plan gik der betændelse i den kæbe, der brækkede efter Hubbard-kampen, og han måtte opereres igen - det udsatte et comeback. Dernæst kom corona-sygdom, og da han endelig rejste til Las Vegas igen for at få endnu en kamp på plads, blev hustruen, Maria, diagnosticeret med sclerose.

Madsen tog hjem, satte karrieren på pause og tog sig tid til at pleje familien, der siden en vandskade i januar ikke har kunnet bo i huset på grund af skimmelsvamp.

Mark O. Madsen har brugt det seneste halve år i hjemmet på Falster med sin syge hustru Maria, og deres to børn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Midt i al tristessen er der dog lysglimt for enden af tunnellen.

For selv om Mark O. Madsen alvorligt overvejede helt at række stikket fra kampsporten, så fortæller han i et interview med TV 2, at vi ikke har set det sidste til ham i den ottekantede ring:

- Jeg er der, hvor jeg vil garantere, at jeg kommer i kamp i 2021. Og det bliver før end senere, siger Mark O. Madsen.

Han mener selv, at han er tre måneders koncentreret træning fra kampform - men det kræver altså, at han påbegynder træningen. Og der er endnu ingen konkrete planer.

Men målet er fortsat et bælte i UFC - selv om vejen tilbage er lang.

