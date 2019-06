Efter kæmpe fiasko: - Fucking lille kylling

K.B. HALLEN (Ekstra Bladet): Til trods for at Patrick Nielsen fik læsterlige klø af sin MMA-overmand, Mark O. Madsen, har han stadigvæk ikke meget tilovers for modstanderens kampsportstalent.

- Jeg sagde til ham, at han stadigvæk bare er en fucking lille kylling eller svans. Han slår som en pige, lød det kort efter kampen fra Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

- Han havde sikkert forventet, at jeg ville sige, ’Tak for kampen. Hvor er du dygtig.’ Glem det, mand! Han kunne dårligt nok slå.

En sejr til Mark O.. Foto: Tariq Mikkel Khan

Patrick om Mark O.: Han er for arrogant

En dybere forklaring

Men hvis man netop har fået prygl af værste skuffe og måtte give op efter 163 sekunder, kræver det vist en uddybning fra nederlagets mand.

Prøv at sæt et par ord på de 163 sekunder i buret …

- Det var lidt, som jeg havde forventet, og at han ville skyde ind. Da han fik løftet mig, gik jeg i panik. Jeg hang i luften og vidste ikke, om han ville kaste mig forover eller bagover, sagde Patrick Nielsen

- Lige pludselig følte jeg, at han ville kaste mig bagover, men han kastede mig forover, og han landede med hovedet ned i min solar plexus. Der taber jeg alt luften.

Sådan slår man åbenbart som en pige. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvorfor slog du ham ikke?

I kølvandet på kampen var Nielsens øjenbryn en anelse hævede, og han havde enkelte mærker i hovedet.

- Jeg prøvede virkelig at kæmpe imod og få ham låst. Han pumpede alt, hvad han kunne i hovedet på mig og lad mig sige det sådan, han slår som en pige. Der var ingen kraft i de slag. Jeg har mødt små børn, der slår hårdere end ham.

Hvorfor slog du så ikke bare ham?

- Fordi jeg lå nede på gulvet. Jeg prøvede at slå, mens jeg var helt tom for luft. Alt i alt er Mark ikke nået særligt langt, for han kan ikke slå. Han kan ikke engang hovere over den her kamp. Jeg har nul MMA-kampe. Det har bare været en show-kamp, og nu har jeg prøvet det. Det var fucking fedt og har ikke skræmt mig væk, sagde Patrick Nielsen.

I sejrens rus kastede Mark O. sin tandbeskytter ud til publikum. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ny fokus

Ifølge Patrick Nielsen skal fokus nu tilbage til boksningen, som han har dyrket med succes de seneste 17 år.

- Så tager vi den derfra. Kommer der en anden kamp, der er ligeså stor en dag, skal jeg nok være den første til at hoppe på den.

- Havde jeg haft et halvt år, havde jeg knust Mark.

Så du er slet ikke skuffet?

- Jeg er rigtig skuffet over at tabe. Jeg gik op for at vinde. Min uerfarenhed var, hvad han vandt på.

- Giv Mark en modstander, der kan slå ordentligt, og han er færdig.

