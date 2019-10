Efter kæmpe skandale: McGregor gør comeback

Conor McGregor er alligevel ikke færdig som MMA-kæmper.

Torsdag meddelte den ellers pensionerede UFC-stjerne på et pressemøde i Moskva, at han gør comeback 18. januar.

McGregor genoptager karrieren, efter at han i marts meddelte, at han var færdig som professionel MMA-kæmper.

Det er endnu uvist, hvem Conor McGregor skal kæmpe imod 18. januar, men det betyder heller ikke så meget for ireren.

- Datoen er fastlagt. Jeg er ligeglad med, hvem jeg møder, siger han ifølge BBC Sport.

Ireren fortæller desuden, at han efter flere uheldige episoder uden for ringen har lagt sit liv om.

- Det tager 66 dage at få nye vaner. Nu går jeg tidligt i seng og står tidligt op. En struktureret tilgang er nøglen til succes. Alle milliardærer skal være organiserede.

- Jeg vil fokusere på kampen. Jeg vil ikke drikke alkohol, siger McGregor.

Modstanderen som Conor McGregor skal møde 18. januar, er fortsat ikke kendt. Foto: Evgenia Novozhenina.

McGregor er tidligere UFC-mester i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i den barske sportsgren.

Den seneste gang, den rapkæftede MMA-kæmper var i aktion, var i oktober 2018, hvor han tabte til russiske Khabib Nurmagomedov i en kamp, der nok bedst huskes for det, der skete efterfølgende.

Nurmagomedov hoppede nemlig ud af ringen og angreb McGregor-lejren, efter at russeren var blevet kåret som vinder.

Det er ikke første gang, at Conor McGregor gør comeback efter at have indstillet karrieren. Det skete også i april 2016, hvor han hævdede, at ville trække sig tilbage i en ung alder. Allerede i august stillede han dog op til en kamp mod Nate Diaz i Las Vegas.

