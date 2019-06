Efter nøgen-show: - Jeg skal mose ham

AMAGER (Ekstra Bladet): Efter at have smidt næsten tre kilo på en halv dag satte en mega-sulten Mark O. Madsen tænderne i en rygende varm gang cup-nudler i kølvandet på, at han netop var blevet vejet ind.

Det samme kan man næppe sige op hans modstander, Patrick Nielsen, der ikke formåede at komme ned i de 75,5 kilo, der ellers var kravet for, at de to kamphaner skal i buret lørdag aften. Til trods for at han stod med røven bar.

- De seneste par uge har vægten været et tema. Og jeg kunne godt regne ud, at det var en indikation på, at han ikke komme i vægt, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet, mens han mæsker sig.

Kampen bliver dog til noget, uanset hvad Patrick Nielsen ender med at veje, når buret lukker, forsikrer Mark O.

Kom for sent

Patrick Nielsen lykkedes endda med at komme for sent til indvejning og forsvandt med lynets hast, efter at han var blevet vejet for tung.

- Jeg har ikke lyst til at arbejde sammen med uprofessionelle mennesker. Det frustrerer mig, at det her er den største MMA-kamp, der har været til dato. Patrick har haft to-tre måneder til at modbevise alle, om at den her kamp bliver noget andet, end hvad vi så, da han kæmpede mod Rudy Markussen, siger Mark O. med henvisning til Nielsens seneste pay-per-view-kamp.

- I stedet har han gået og lavet dværgevideoer. Han har ikke vist, at han på nogen måder har trænet.

- Mose

Patrick Nielsen har selv sagt, at han skal bruge omkring et minut på at ondulere den tidligere olympiske bryder, der har syv MMA-sejre på CV’et. Mark O. er ikke overraskende anderledes stemt.

- Jeg skal mose Patrick. Og jeg skal mose ham eftertrykkeligt. Det bliver ikke en køn kamp. Hvordan, jeg vinder, er underordnet.

Han er stadigvæk en langt bedre bokser, end du er og …

- Det er det, der irriterer mig! Vi står med en mulighed for at fortælle en spændende historie. Det er den højest rangeret bokser, vi har haft i mange år.

- Men jeg skal ikke ud og italesætte det her. Patrick skal ikke have gas i tanken af mig. Det skal han gøre selv. Jeg har ingen interesse i at sige, hvad han kan deroppe.

Med det her forløb kommer du så til at give Patrick en krammer efter kampen?

- Ikke specielt meget må jeg være ærlig at sige.

- Der skal være respekt mellem udøverne. Når kampen er færdig, så uanset om jeg lægger ned med hjernerystelse, eller om Patrick ikke længere kan få luft, så er den uskrevne regel om, at man går hen og giver hinanden hånden, siger Mark O., der ikke ser bokseren som en del af sin vennekreds.

Olympian Fight Night finder sted 8. juni i K.B-Hallen. Den billigste billet koster 420 kroner, mens en ringside-billet kan erhverves for 2250 kroner.

Ellers kan kampen købes på pay-per-view via Viaplay.

