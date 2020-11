Efter sygdomschok: Livline til Mark O.

Håndsrækningen fra UFC

Mark O. Madsens højtprofilerede manaer Ali Abdelaziz fortalte, at han var ønsket til det store stævne med McGregor på plakaten, men han tog slet ikke på vej, da han fik afslaget. Tværtimod ville han gerne trække i tråde for at se på behandlingerne til Maria i USA.

Og samme imødekommenhed mødte den danske MMA-kæmper, da han skrev til UFC.

- Jeg skrev: I have to take care of my family. Og der fik jeg et svar fra cheferne, der gjorde mig så stolt og taknemmelig. De har haft mig i tankerne til et kæmpe stævne, og så fik jeg beskeden om, at jeg fik et halvt års udsættelse på min UFC-aftale.

I kontrakten står der, at han skal kæmpe - og har krav på - tre kampe, men nu er der et halvt år mere at løbe på.

Stadig har det dog været en svær beslutning.

- Det kan senere hen vise sig, at det ikke er smart at melde fra, men der må jeg understrege, at sclerose ikke er en smart sygdom. Vi agerer nu, for det er der brug for.