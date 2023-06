Efter triumf: - Hårde år med skilsmisse og skader

Et rock'n'roll-tegn med hånden, tungen ud af munden og ét stort smil.

Sådan så den danske UFC-kæmper Nicolas Dalby ud, da han natten til søndag dansk tid hævede armene i triumf efter sejren over den stærke russer Muslim Salikhov.

Dalby og hans team nød efterfølgende en kold fadøl i Las Vegas' oplyste nattetimer.

Skilsmisse og skader

Da Ekstra Bladet fanger ham få timer senere, er han atter tilbage på hotellet, og her lægger han især vægt på to følelser, der har sat sig efter nattens sejr.

- Jeg er virkelig glad og taknemmelig. Taknemmelig for, at de beslutninger, jeg har taget, ændres til fremgang både i mit privatliv og professionelt, siger Nicolas Dalby.

- Det har været nogle hårde år med skilsmisse og skader. Og det er bare fedt og enormt selvtillidsgivende at mærke, at jeg er kommet stærkt ud på den anden side.

Annonce:

Dalby blev skilt sidste vinter og kæmpede kun en enkelt kamp i hele 2021. Den tabte han.

Danskeren har taget tre sejre i træk. Foto: Thiago Ribeiro/Ritzau Scanpix

Et ekstremt job

Nu har han vundet tre fights i streg i verdens mest prestigefyldte MMA-organisation, UFC. Og ud over træningen tilskriver han en stor del af succesen til sit nu gode og stabile privatliv.

- Det her er måske et af de meste ekstreme jobs i hele verden. Og uanset hvad, uanset hvor man er i livet, vil det påvirke ens professionelle liv, hvis der er tumult og usikkerhed i privatlivet, siger Dalby.

- Det bliver måske bare forstærket, jo mere krævende et job man har. Derfor har det helt klart en virkning, at mit privatliv er stabilt. En skilsmisse er bare en hård omgang uanset hvad. Nu kan jeg mærke, at jeg er ved at være helt ude på den anden side.

- Jeg er meget taknemmelig for, hvor jeg er i dag.

En fed følelse

Nattens kamp mod Muslim Salikhov blev afgjort på 'unanimous decision'. Efter fightens tre runder var alle dommerne altså enige om, at Dalby skulle udnævnes som vinder.

Annonce:

- Jeg følte mig meget i kontrol. Jeg følte mig stærk og sikker, fortæller Dalby om kampens forløb.

- Jeg var meget til stede. Det var en rigtig fed følelse.

- Da jeg stod i buret, følte jeg, at jeg havde et svar på alt, hvad han kom med. Jeg var hele tiden et skridt foran.

Dalby nyder stor succes. Arkivfoto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Mest vindende dansker

Med sine nu 29 professionelle MMA-kampe og 22 sejre overgik Nicolas Dalby i nat Martin Kampmann som både den mest aktive og den mest vindende danske MMA-kæmper nogensinde.

- Det er overvældende. Det giver mig en masse stolthed.

- Det er et stempel, der fortæller mig, at jeg har formået at gøre noget rigtigt i rigtig lang tid. Det er sgu fedt, siger Dalby.

Og selvom han fylder 39 år til november, føler 'DanishDynamite' sig stærkere end nogensinde.

- Det er bare fuld fart fremad.

- Målet er at få en modstander, der officielt er rangeret i top 15 i UFC. Det skal være det næste.

Men allerførst kan Nicolas Dalby nyde et par velfortjente dage ved poolen i Las Vegas, før turen atter går hjem til Danmark onsdag.

Og hjemme er der én ting, han allerede savner.

- Når jeg kommer hjem, skal jeg hente min datter i børnehaven. Og så skal jeg hygge mig rigtig meget sammen med hende.