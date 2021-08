Ekspert: Han er jo en vildmand!

Det bliver en sand tornado af hår, muskler og energi, der kommer buldrende, når Mark O. Madsen natten til søndag dansk tid tager fat på sin 11. kamp i MMA-karrieren.

Overfor sig – og forhåbentlig ikke ovenpå sig – står Clay Guida, en 39-årig amerikaner med 56 MMA-kampe på cv'et, der måske nok har set sine bedste dage i det ottekantede bur, men som bliver den absolut største mundfuld, den danske kæmper har stået overfor.

Det mener Christian Colombo, der skal kommentere UFC-stævnet for Viaplay, hvor kampen er den næstøverste på programmet i Las Vegas.

Han har ikke bare selv kæmpet flere kampe i UFC-regi år tilbage, han er vaskeægte nørd. Sådan en type, der har set alle stævner og sågar købte sig til en masse på VHS-bånd og dvd’ere. Og han kender Clay Guida.

- Det er en vaskeægte vildmand. Det ikke bare ligner. Han kæmper sindssygt vildt. Det er en blanding af brydning og kickboxing og så med hår ud over det hele. Han er bare en rigtig vildmand at se på, siger Colombo og griner.

Han henviser til Guidas sejr over Michael Johnson i februar.

- Her står han og skyggebokser, indtil reklamebreaket er ovre. Og da kampen er slut, og de venter på at udråbe en vinder, står han og hopper. Hans lufttank er vild, og han er en cardio-maskine af en anden verden, kommer det fra Colombo.

- Og det er hans største force; at han kan køre på i et vildt højt tempo. En ting er, at han ikke går død, men hans modstander har heller ikke set sådan et tempo i lang tid, fortæller han.

Bliver aldrig UFC Champ

- Guida er den bedste bryder, Mark har mødt – og kommer til at møde. Men han er jo ikke noget særligt sammenlignet med Mark.

Spørgsmålet er, om Guida, der er 39 år, er over the hill…

- Jo! Det burde man jo mene. Og han bliver aldrig UFC Champ. Det gør han ikke. Spørgsmålet er, om Mark når derop en dag. Guida er en rigtig MMA journeyman. En slags gate keeper. Han sorterer musene fra mændene, og han er god til det. Det er en sindssygt hård test for alle, siger Colombo.

Men selvom danske Madsen skulle tabe, er alt håb ikke dermed slukket.

- Taber Mark til ham, er det måske ikke det største nederlag i verden. Det vil ikke sænke hans værdi sindssygt meget. Men vil han opnå titler, skal han slå ham – og gerne stoppe ham, inden dommerne gør, siger Colombo.

Til gengæld vil en sejr åbne de rette døre.

- Så taler vi top 20, og han kan begynde at kræve modstandere deroppe. Lidt højere profilerede kæmpere.

Sådan vinder Mark

Går ud som et lys: Clay Guida bliver kvalt bevidstløs i kampen mod Jim Miller i august 2019

En ting er brydningen. Det giver sig selv. Skal Mark O. Madsen sejrrigt ud af kampen, skal han have Clay Guida ned på gulvet. Hér er Madsen én af MMA-sportens dygtigste qua sin baggrund.

Men kunsten er ifølge Christian Colombo evnen til at tilpasse sig undervejs i kampen.

- Når man kommer op på Guidas niveau, så er man god til det hele. Og så er man også god til at tilpasse sig undervejs. Er modstanderen til boksning, så tager man ham ned. Vil modstanderen heller ned og ligge, ja så bliver man stående.

- Men Marks chance er selvfølgelig at få ham ned på gulvet og holde ham op mod buret – og vinde på point. Han skal holde kontrollen.

Samtidig venter der en arena, hvor modstanderen er på hjemmebane, hvor de færreste kender danskeren, og hvor han i sandhed vil føle, at han er på udebane.

Har prøvet det, der er værre

Men det er lige meget, mener Colombo.

- Mark har prøvet det, der er værre. Han har brydet over hele verden i store turneringer under et enormt pres, og lige på det her punkt er det Marks store fordel. At det så er i Las Vegas, det er, hvad det er, siger han.

- Det fede ved Guida er, at han har kondien og niveauet til at kunne og ville afslutte kampen, selvom der mangler ti sekunder. Det gør, at det bliver sindssygt spændende.

- Mark skal kæmpe så tæt på perfekt, som det er muligt. Og han skal tage sin kontrol seriøst - og ikke give nogle chancer til Guida til at komme op og stå eller ryge ind i sådan nogle vilde udvekslinger af slag. For det er Guida god til.