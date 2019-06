Familiens økonomi på spil: Et lucky punch fra katastrofen

Før aftenens MMA-brag bruger Mark O. Madsen psykologhjælp for at kunne bortfokusere fra, at et lucky punch kan koste familiens økonomi

I årevis levede han som bryder med, at al hverdagens sved, slid og ultraseriøs livsførelse mundede ud i et kvarters Danmarks-berømmelse hvert fjerde år under de olympiske ringe.

Nu står han midt i et professionelt kampsports-show, hvor vinderen groft sagt tager det hele. Mens han selv og familien, der har satset alt på hans nye karriere, kan ryge direkte tilbage på smalkost, hvis han render ind i en forhammer fra bokseren Patrick Nielsen og taber lørdag aftens stort opsatte MMA-fight i K.B. Hallen.

Tal lige om pres. Og gang det med stress.

- Hvordan er det at vide, at et enkelt lucky punch kan spolere det hele på et sekund?

- Det er da skræmmende, erkender Mark O. Madsen.

- Men vi mennesker er jo indrettet sådan, at hver gang vi befinder os i en ny situation, så bliver der skabt en form for frygt omkring os, netop for at forberede os og gøre os klar.

- Så jeg bruger frygten konstruktivt. Men det er et mentalt arbejde, der kræver, at du hver dag står op og siger til dig selv, at i dag skal jeg være den bedste udgave af mig selv. Det gjorde jeg hver dag i fire år op mod et OL, og det er en udfordring. Men jeg gør det stadig.

Han har før været under vanvittigt, sportsligt pres og da ikke mindst, da han i OL i Rio skulle op til en olympisk finale mod den russiske verdensmester, Roman Vlasov.

Et enkelt hug, og så kan det hele være slut for Mark O. Madsen og hans familiesatsning. Foto: Jonas Olufson

Perfektionisten har været provokeret af Patrick Nielsens løsere tilgang til at promovere kampen. Foto: Jonas Olufson

Men her kan mønsterbryderen lægge familiens økonomi, sin fortsatte karriere og et muligt spring ind i MMA-sportens superliga, UFC, oven på.

- Ja, alt er på et bræt. UFC kommer jo til Danmark, og skal jeg være en kandidat til at komme på programmet i september, så SKAL jeg bare vinde den kamp, siger Mark O. Madsen, der dog efterhånden er blevet vandt til vind-eller-forsvind scenariet i sin nye sport.

Men at familiens økonomiske fremtid også er på spil, kræver alligevel en ekstra mental indsats.

- Det er mit held, at jeg gennem mine mange år i sporten har arbejdet med de bedste ressourcepersoner indenfor sportspsykologi, fysisk træning, diæter og den slags via Team Danmark.

- Specielt det med sportspsykologi kommer mig virkelig til gavn nu, hvor jeg skal fokusere på en opgave ad gangen.

Som perfektionist har han, som han vredt siger det, været meget udfordret af Patrick Nielsens ’slaskede tilgang’ til promoveringen af den kamp, som han selv og især hans hustru, Maria, har lagt måneders arbejde i.

Midt i inferno'et omring kampen har Mark O. Madsen brug for alle de redskaber, han har med sig fra sin lange karriere som bryder. Foto: Jonas Olufson

- Det spiller ikke i min verden, og jeg har desværre ladet mig rive lidt med de seneste dage. Nu skal jeg bruge alt det, jeg har lært af Jakob Hansen (sportspsykolog hos Team Danmark, red.).

- Jeg skal sortere i, hvilke tanker der er hensigtsmæssige, give slip på de andre og genfinde fokus på kampen. Det nytter ikke, at jeg kommer op i hverken det gule eller røde felt, siger Mark O. Madsen, der selvfølgelig ved, at en vis portion ’trashtalk’ hører med til MMA-konceptet.

- Selvfølgelig. Men jeg har været olympisk atlet og vil rigtigt gerne stå inde for den, jeg er. De værdier og målsætninger, jeg står for.

- Hvor stor er denne kamp for dig i forhold til en olympisk finale?

- Jeg tror ikke, det kan sammenlignes, for det er to forskellige sportsgrene. Brydningen foregik 98 procent af tiden i et lille baglokale, hvor vi trænede som gale, og så var der de to procent til OL hvert fjerde år. MMA er sport men også en stor del show.

Skylder Maria alt

Maria og Mark O. Madsen deler i den grad hans karriere i MMA-ringen. Foto: Jan Sommer

Han skylder ’Fru Madsen’ alt, erkender Mark O. Madsen. For Maria er – udover at være mor til deres børn – motoren bag hele den MMA-satsning, der er vokset og vokset de senere år.

- Det er jo en gigantisk opgave, og en opgave, der bliver løst hver eneste dag. Et stævne af den størrelse bliver ikke lige tryllet op af hatten. Vi har arbejdet intenst i tre måneder, forklarer han.

- Maria er direktøren. Det er Maria, der lukker aftalen med arenaen, der finder kæmpere til de øvrige kampe, bestiller billetter, hoteller og transport.

- Det er også Maria, der arrangerer alt pressearbejdet. Det er jo en kommerciel idræt, som er afhængig af god omtale. Det er hende, der gør alt.

- Hun står for dialogen og koordinerer med MMA-forbundet, med folkene i K.B. Hallen og med Viasat, der tv-dækker. Hun sidder med 150-200 mennesker omkring sig på lørdag.

Motoren Maria har lagt alle hestekræfter i at få det hele til at spille i aften i K.B. Hallen. Foto: NILS MEILVANG/Ritzau Scanpix

- Jeg glæder mig til at opleve det show, Maria har stablet på benene. Det er jo en banebrydende kamp, som sætter helt nye standarder, men som også skaber en helt ny energi om en sport, der før var en nichesport.

- Jeg er jo enormt stolt over, at det kan lade sig gøre. Vi har været i gang i 15 måneder, hvor vi har bevæget os fra en lille gymnastiksal på Falster og står nu i ikoniske K.B. Hallen.

- Det har været vildt inspirerende at være med på den rejse, siger Mark O. Madsen og spoler tilbage:

- I starten blev jeg tilbudt kampe i London og Liverpool, men i stedet for tage derover for at kæmpe i en gymnastiksal har vi været med til at løfte sporten her i Danmark og danne grobund for det, der er på vej med UFC.

- UFC er en virksomhed, der skal have sikkerhed for, at der er noget at komme efter i Danmark. De leder efter steder, hvor der er energi omkring sporten.

- Jeg er så stolt og taknemmelig over, at vi er nået hertil.

