- Fan vil være min slave

Hun er sponsoreret af Nike og har vundet fem af sine seks kampe som MMA-kæmper, men siden nederlaget i Bellator 200 i Wembley Arena i maj 2018 har 29-årige Anastasia Yankova ikke været i kamp.

Russeren, der har fortid som kickbokser, har skullet rette lidt på næsen.

- Jeg blev opereret fordi min næse var helt ude af position. For at bringe den tilbage midt i mit ansigt, så måtte den opereres.

- Men ifølge lægen er der ingen mening i at foretage kosmetiske ændringer, så alt bliver perfekt, for den kan brække igen, og du kan ikke gå i kamp og tænke på at redde dit ansigt, siger Yankova i et Youtube-interview gengivet i Russia Today.

Anastasia Yankova i sin første kamp i USA. Foto: Bellator.com

Selvom det er længe siden, hun har været i kamp, så følges hun stadig af 195.000 mennesker på Instagram, og når de ser hendes billeder kommer med diverse anderledes ønsker til hende.

- Folk vil virkelig have mine sko, og de vil lugte til mine fødder. Jeg har lært, hvad en fod-fetish er, og der er mennesker, der kan lide at sidde i armene på en stærk kvinde. Slanke mænd kan lide at blive holdt i armene af stærke kvinder, siger russeren.

- Måske vil de bare tilbage i deres mors arme. Det ved jeg ikke, men de endda villige til at betale for det, ligesom de også gerne betaler for slag i lysken. Der er mennesker, der vil kildes, og for nylig skrev en person til mig, at han gerne ville være min slave.

- Jeg jokede med mine venner omkring, at hvis de her fans kunne vaske op og gøre rent, så ville der jo i princippet ikke være noget galt med det.

Foreløbig har hun dog ikke svaret de mange fans, der skriver.

- Jeg er bange. Lad alle gøre, hvad de kan lide. Det er der ikke noget galt med, så længe det ikke skader andre...og bare jeg ikke skal deltage i det, siger Yankova.

Yankovas fem MMA-sejre er hentet i Italien, USA og Rusland fra 2013 til 2017.

