Farcen er total før McGregors storkamp: - Ved ikke hvor det lille fjols er

Det er næsten forventeligt, at en forløbet op til en storkamp med MMA-stjernen Conor McGregor ikke kommer til at gå helt efter planen.

Men nu gider modstanderen Khabib Nurmagomedov ikke finde sig i flere af hans julelege.

Han stormede ud fra pressekonferencen, som egentlig skulle involvere, at begge kæmpere skulle være til stede samtidig.

Grunden var simpel, og det handler om respekt, siger russeren.

Han havde svoret, at han ville skride, hvis McGregor ikke dukkede op til tiden. Det gør ireren sjældent og heller ikke denne gang, så Khabib Nurmagomedov brugte bare 15 minutter til seancen og rykkede så videre.

Her skrider han fra showet:

Khabib ved pressemøde: Det er disrespekt, McGregor – Nu smutter jeg!

- Jeg behøver ikke at vente på nogensomhelst, nåede han at sige og begrundede sin hurtige exit med, at han måtte passe sit skema, så han kunne nå at ramme den rette vægt.

McGregor spiller kun efter egne regler. Foto: Ritzau Scanpix

McGregor ankom 37 minutter for sent - med en sponseret flaske whiskey i hånden.

Han gik til sin udvandrede modstander med det samme.

- Han vidste, hvad han havde i vente. Trafikken var tæt i dag - der må være en McGregor-kamp inden længe.

- Jeg ved ikke, hvor det lille fjols er. Han må hellere løbe. Jeg vil vædde med, at han sagde en masse lort heroppe, siger McGregor, der hævdede, at han kun kom lidt for sent.

UFC-præsidenten Dana White prøvede at forklare Khabib Nurmagomedov, at hans modstander sad fast trafikken. Foto: Ritzau Scanpix

Han gav derpå sin analyse af modstanderens adfærd før storkampen.

- Det er er tegn. Han vil ikke være i nærheden af mig, for han er skræmt fra vid og sans.

- Jeg kommer for at kæmpe mod den her mand på lørdag. Det handler om mere end at få styr på vægten. Send ham i sauna og steg ham som den rotte, han er.

Nu kan det kun blive spændende at se, hvordan de reagerer, når de mødes til indvejningen fredag.

Det skal du vide om storkampen Hvem: Conor McGregor (Irland) vs. Khabib Nurmagomedov (Rusland)

Conor McGregor (Irland) vs. Khabib Nurmagomedov (Rusland) Hvornår: Lørdag d. 6. oktober (dansk tid: natten til søndag i de tidlige morgentimer)

Lørdag d. 6. oktober (dansk tid: natten til søndag i de tidlige morgentimer) Hvor: T-Mobile Arena i Las Vegas

T-Mobile Arena i Las Vegas Hvor kan man se kampen: Kampen kan ses på Viaplay (det er IKKE en PPV kamp)

