Forrykt comeback: Talte direkte til bossen

I marts sagde svenske Khamzat Chimaev farvel til MMA-karrieren, men det karrierstop holdt ikke længe. Og det kom der et vanvittigt show ud af natten til søndag i Abu Dhabi, hvor UFC-cirkusset igen var at finde på 'Fight Island'.

For at gøre det kort, så var der klasseforskel, hvilket også fremgår af videoen.

SE KLIPPET ØVERST

Men mest iøjnefaldende var det alligevel, da Chimaev løftede sin kinesiske modstander Li Jingliang, mens han talte direkte til UFC-bossen Dana White. Efterfølgende kunne han afsløre, hvad der blev sagt til ham i beserkergangen.

- Han råbte vanvittige ting til mig gennem hele kampen. Jeg ved ikke hvorfor. Han sagde, at han ville kæmpe mod alle, selv Brock Lesnar.

130 kilo-bassen Lesnar har ikke været aktiv på UFC-scenen i fem år, så Chimaevs vanvid var til at tage at føle på.

Hårdt ramt af corona

Nu er svenskeren 10-0 som MMA-fighter, og fire af sejrene er kommet i UFC, der er kongeklassen i sporten.

- Han har flere sejre end slag imod sig. Det er sindssygt, lød det fra White, der var dybt imponeret efter comebacket.

Et karrierstop ville have været ærgerligt, men Chimaev var så hårdt ramt af corona, at han ikke kunne se anden udvej end at lægge sporten på hylden.

Med 'Performance of the Night' meldte han sin tilbagekomst på flot vis.

- Vi vidste, at han var noget specielt. Corona er noget af det mærkeligste, som menneskeheden har oplevet. Nogen er i høj risiko, og nogen bliver slet ikke mærket. Tænk at en fyr, som er i så god form, kan blive ramt så hårdt, som han gjorde.

Også danske Mark O. Madsen har fået gode UFC-nyheder:

Mark O. bekræfter: De vil have min underskrift