Fra depression og druk til kæmpe succes

Det er mange år siden, at det unaturlige blev naturligt for 35-årige Nicolas Dalby.

Når han sidder rolig og afslappet og nyder sin sukkerfrie caffe latte på Fisketorvet, er der nok ikke mange, der tænker, at han lever af at slå på og blive slået på af andre voksne mænd.

Men det er lige netop, hvad sønderjyden gør. Han er nemlig mma-kæmper.

- Det med kampsport og fysisk kontakt var ikke naturligt for mig, og ikke noget jeg var naturligt god til.

- Hvis der var nogle episoder i folkeskolen, hvor man ikke sådan rigtig sloges, men stod og skubbede til hinanden, så var det altid mig, der tabte. I hvert fald ansigt, om ikke andet i sådan nogle konfrontationer, fortæller Nicolas Dalby om sin tid i folkeskolen.

Det kan være svært at forestille sig.

Den hårdtslående dansker har siden 2010 dyrket professionel mma og er trådt ind i de danske fight-fans bevidsthed som en komplet fighter, der er god for en spektakulær submission eller knockout.

Sådan har det dog ikke altid været. Den rolige og veltalende kæmper kan koble starten på sin kampsportskarriere til et specifikt tidspunkt.

- I tiende klasse var jeg en af dem, der blev mobbet lidt. Så var der en episode, hvor det blev fysisk, som fik mig til at tænke, at jeg gerne ville lære at forsvare mig selv, husker Dalby, der startede til karate og hurtigt kom konfrontationerne til livs.

- Jeg fik aldrig rigtig brug for det. Måske fordi jeg efter tre måneder var til en turnering, hvor jeg blev nummer tre. Så var det måske ikke så aktuelt at skulle prøve og lave noget med mig i skolen mere, forklarer Nicolaj Dalby.

Han skulle have været i oktagonen på lørdag ved UFC Fight Night i London, men begivenheden er som så mange andre blevet aflyst på grund af coronaepidemien.

I en stor del af min karriere stod jeg altid inden kampen startede og tænkte, 'oh shit, hvad fanden er det, jeg har sagt ja til? Der står en dude ovre på den anden side af buret, der vil slås med mig.' Go! fortæller Nicolas Dalby om det grænseoverskridende ved at gå ind i et bur og slås. Foto: Jonas Olufson

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Depression, druk og fyreseddel fra UFC

Jeg har altid nydt at gå i byen med vennerne. Men til sidst gik flugten fra virkeligheden helt ud til de tidlige morgentimer. Jeg har altid været pisse bange for stoffer, men godt hjulpet på vej af vodka-Red Bull, kan jeg åbenbart sagtens køre indtil kl. 8 om morgenen, fortæller Nicolas Dalby om sin periode med lidt for mange fadøl og alt for lidt træning. Foto: Jonas Olufson

Nicolas Dalby signede med UFC for første gang i 2015.

Efter fire ture i det berygtede bur med en enkelt sejr, to nederlag og en uafgjort til følge, blev han løst fra sin kontrakt med UFC.

Den ærlige sønderjyde havde i tiden inden kæmpet med stress, depression og en større og større trang til at drikke en øl med vennerne.

En måned efter stoppede hans mangeårige træner og bedste ven, Tue Kutsikitsoq Trnka, fra den ene dag til den anden med at være hans træner.

- Jeg tror, at det var der, jeg sådan inde i mig selv gav en kæmpe finger til livet, og sagde, 'fuck det her', jeg går ned og drikker mig stiv. Der blev alkoholen først virkelig en flugt, fortæller Nicolas Dalby om sin mørke periode tilbage i 2017.

Hvad der før var en ventil for stress blev til en dårlig vane.

Der skulle da også ekstraordinære midler til at få ham til at indse, at han var endt på en glidebane. Efter en intervention fra to venner, et næsten forlist forhold og nyheden om familieforøgelse gik alvoren først rigtigt op for Nicolas Dalby.

- Da jeg fik at vide, at jeg skulle være far, stoppede jeg ligesom op og indså, at jeg blev nødt til at lave om på mit liv, hvis jeg ville være den far, jeg syntes, min datter fortjente.

- Men egentlig også, hvis jeg ville opfylde de drømme og forhåbninger, jeg stadig gik med inde bagved, fortæller Nicolas Dalby om sin opvågning.

Hans kamp med stress og problemer i privatlivet kan du læse mere om i linket nedenunder - artiklen forsætter derefter:

Overvandt indre dæmoner: Det ændrede mit liv

--------- SPLIT ELEMENT ---------

2019 - Genopstandelsens år

Jeg havde fra starten et tydeligt mål om, at jeg ville tilbage til UFC. Det var første gang i min karriere, jeg turde sætte mig så stort et mål. Jeg tror, det har givet mig et ekstra drive, at der var et større og overordnet mål med det, fortæller Nicolas Dalby om sin kamp for at vende tilbage til UFC. Foto: Jonas Olufson

Nicolas Dalby havde siden sin ungdom holdt sin træning ved lige. Det stoppede han med i det halvandet år, hvor depressionen og drukturene fik overtaget. Det gjorde ikke ligefrem comebacket til oktagonen lettere.

- Jeg kunne godt mærke, at min fysiske formåen ikke var, hvad den havde været. Det var lidt som at sutte den op fra slap, forklarer Nicolas Dalby grinende, om sin retur til træningen.

- Men jeg var ret fortrøstningsfuld da jeg, lidt ud af det blå, med fire en halv måned til, sagde ja til, at ville kæmpe en comebackkamp.

- Jeg vejede 107 kilo og skulle veje 85. Så det var bare om at komme i gang, siger Nicolas Dalby med henvisning til sin kamp ved Cage Warriors i April 2018, som han tabte knebent på point til italienske Carlo Pedersoli.

De efterfølgende to kampe i 2018 vandt Nicolas Dalby sikkert ved at afslutte sine modstandere.

2019 skulle for alvor blive året, hvor Nicolas Dalby cementerede sit ry som en af Danmarks bedste kæmpere. Han genvandt det Cage Warriors-bælte, som han i 2014 vandt første gang.

- Der troede jeg, at det ville være et af mine fedeste mma-øjeblikke nogensinde. Det var helt klart specielt, fortæller Nicolas Dalby om den aften i KB-hallen, hvor han genvandt sit bælte med en voldsom knockout.

- Men der vidste jeg jo ikke, at UFC ville komme til Danmark.

- At gå ind til den velkomst i en udsolgt Royal Arena, kæmpe den kamp, jeg gjorde og få sejren med publikums jubel og brøl i baggrunden. Det er helt på højde med, da min datter blev født. Det er et ubeskriveligt stort øjeblik for mig, fortæller Nicolas Dalby, der næsten ikke kan finde store nok gloser frem om momentet i Royal Arena sidste år.

Det var fem år efter, jeg kæmpede den første kamp, jeg vandt på afslutning og jeg vandt i samme omgang. Det var et mindfuck på den fede måde, at der var så mange statistiske tal, der faldt sammen med min første Cage Warriors titelkamp, forklarer Nicolas Dalby om sin deja-vu lignende oplevelse, da han genvandt sin Cage Warriors titel i starten af 2019. Foto: Jonas Olufson

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Store ambitioner for fremtiden

Nicolas Dalby kan i år fejre sit tiende år som professionel mma-kæmper. Før var den hårdtslående sønderjyde kendt under tilnavnet 'Sharpshooter'- Et navn, hans tidligere træner gav ham. Det ændrede sig også ved comebacket i 2018.

- Jeg følte, at det var et nyt kapitel af mit liv og karriere. Derfor synes jeg også, at det var passende at skifte tilnavn. Så blev det 'Lokomotivo', som nogle af mine venner kaldte mig efter en kamp i Zagreb, forklarer Nicolas 'Lokomotivo' Dalby, om sit skifte.

Lokomotivet skulle have været i ringen ved UFC Fight Night 171 i London, hvor han skulle have kæmpet sin til dato største kamp som co-main event. Desværre har coronavirussen sat en stoppet for det stævne. Ambitionerne for 2020 er ellers i top.

- Udover denne kamp (nu aflyst red.), så har jeg kæmpet to kampe, og er i top-10 i weltervægts-klassen hos UFC. Ambitionen på længere sigt er, at jeg skal kæmpe om weltervægts-titlen i UFC, fortæller den målrettede og ambitiøse Nicolas Dalby om planerne for fremtiden.

Weltervægts store stjerner er i øjeblikket titelindehaver Kamera Usman, Jorge Masvidal og Nate Diaz, for nu at nævne nogle få. Det er altså de helt store drenge, Nicolas Dalby vil op og udfordre.

Så længe jeg kan og ikke tager skade, vil jeg kæmpe. Lige nu føler jeg mig fysisk ikke som en på 35. Måske heller ikke mentalt, fortæller Nicolas Dalby med et stort grin til følge. Foto: Jonas Olufson

Nicolas Dalby har som 'optakt' til sin nu aflyste kamp i London også været en tur under nålen. 36 timer har det taget, for at få den mægtige fønixfugl til at pryde hans ryg. Planen var, at den skulle offentliggøres til hans første kamp. Det han han nu gjort på Instagram i stedet for. Foto: Jonas Olufson

Se også: Skandaløs opførsel efter dansker-tæsk

Mark O. opereret: Prøvede at pille sine tænder ud

Se også: MMA-kæmper reagerer på bryst-beskyldning