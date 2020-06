Glemte den vigtigste regel: Hvad laver du, dude?

Et spektakulært højdepunkt har vakt opsigt

'Protect yourself at all times', lyder kampsportens mantra, men det blev glemt allerede i første runde.

UFC-stævnet i Las Vegas var ikke pakket med prominente kampe, men underholdningen var alligevel i højsæde, og det skyldes blandt andet kampen mellem Spike Carlyle og Billy Quarantillo.

Førstnævnte havde egentlig godt styr på det i startfasen og arbejdede ovenpå sin modstander. Pludselig rejste han sig op og gik mod ringhjørnet. Han må næsten have troet, at omgangen var forbi.

Quarantillo fløj op og sprang på 'The Alpha Ginger'.

Han landede et hårdt slag, som kom svingende bagfra. Carlyle røg i gulvet, og først dér sluttede første runde.

- Hvad laver du, dude?, lød det overrasket fra en kommentator.

Kampen endte med at gå tiden ud, og den kunne let have endt uden vinder, da det var meget tæt. Quarantillo trak dog det længste strå, mente dommerne.

Foto: Jeff Bottari/Ritzau Scanpix

Efter kampen tog Carlyle det dog med oprejst pande.

- Om jeg taber eller vinder, så er jeg her for at underholde. Og det gjorde jeg, så I må hellere bygge mig en statue nu, lyder det fra spasmageren, der startede fighten med et flyvende spark. Så var vi ligesom i gang.

UFC-præsident Dana White ved, at underholdningen kommer først, og selvom den omtalte kamp ikke blev valgt som aftenens bedste, så fortæller den magtfulde herre, at Spike Carlyle og Billy Quarantillo alligevel får en form for bonus.

- Det var et vaskeægte hundeslagsmål. Jeg smider noget ekstra i puljen til de to, siger han.

Begge kæmpere kunne have afgjort dysten undervejs, men den måtte altså gå tiden ud.

