Godt nyt til Mark O. efter nedtur

Mark O. Madsen led tidligere i november sit første nederlag efter karriereskiftet fra brydning til MMA.

Han mødte sin overmand i UFC-duellen med amerikanske Grant Dawson, men det har ikke taget modet fra danskeren, som snart kan være tilbage i oktagonen.

I hvert fald har han fået godt nyt i de skanninger for mulige brud, han fik foretaget efter kampen. Det betyder, at han allerede kan være i kamp igen i december, fortæller han.

Havde svarene afsløret brud, kunne han være blevet stemplet som ukampdygtig i et halvt år.

Det første nederlag efter karriereskiftet nager ham dog fortsat.

- Det var da en streg i regningen, og jeg er super skuffet over resultatet. Jeg underpræsterede, og det er super træls.

- Men jeg har alle ressourcer og de mennesker, jeg skal bruge for at rejse mig oven på præstationen og komme tilbage i gamet hurtigt. Lige nu arbejder jeg på at være en guldfisk, fordi den har den korteste hukommelse i verden. Jeg vil 'bounce' tilbage hurtigst muligt. Det er det, man kan i MMA, siger Mark O. Madsen, som stadig oplever interesse fra UFC.

Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Sølvvinderen fra OL i 2016 havde i flere måneder forberedt sig på en kamp mod Drakkar Klose i slutningen af oktober.

Men amerikaneren trak sig med en skade få uger før kampen og blev afløst af Dawson, der ifølge Mark O. Madsen krævede en helt anden forberedelse.

- Jeg havde ikke nogen, der kunne tage min ryg på den måde. Jeg havde ikke nogen, der kunne presse mig op ad buret, som Grant Dawson kunne. Det gav måske en falsk tryghed.

- Jeg har stadig en overbevisning om, at jeg vil kunne slå en Grant Dawson med de rigtige forberedelser. Der er nogle positioner, som jeg skal kunne komme ud af for at få kampen tilbage, hvor jeg ønsker, den skal være, lyder det fra Madsen.

Oplevelsen kan føre til ændringer på kampsportscentret Fight Ready, hvor danskeren forbereder sig.

- Forberedelserne skal måske gøre en smule bredere frem for at gøre den exceptionelt specialiseret, i forhold til den situation jeg står over for. For det kan jo ske igen, at en modstander falder ud, og jeg med kort varsel er nødt til at forberede mig på en anden modstander, siger Mark O. Madsen.