Gør som Caroline: MMA-babe smider kludene

Paige Michelle Vanderford med kunstnernavnet Paige VanZant er kendt fra den brutale MMA-verden, men også for at have udseendet med sig - det udnytter hun og Sports Illustrated til at markedsføre 2019-versionen af deres Swimsuit edition.

UFC-kæmperen er den første atlet, der er blevet offentliggjort, og tidligere har stjerner som Caroline Wozniacki, Lindsey Vonn og Serena Williams også har optrådt småt påklædt. Også MMA-kollega Ronda Rousey har været med.

VanZant har selv delt en smagsprøve på, hvad man kan forvente:

Normalt udkommer Swimsuit-udgaven i februar, men denne gang er det udsat til midten af maj, fortalte New York Post i starten af året.

- Det er svært at tænke på badetøj, når det er minus syv grader, lød det fra redaktør MJ Day.

VanZant i kamp mod Rachael Ostovich. Det var hendes første kamp i omkring et år. Foto: Ritzau Scanpix

Mørk fortid

VanZant kæmpede for første gang i et år, da hun gjorde comeback i januar. Inden da plejede hun en brækket arm.

Den 24-årige amerikaner vandt sin ottende sejr som professionel fighter, og det var også på tale, at hun skulle kæmpe i april. En armskade volder hende dog problemer, så for nu må hun 'nøjes' med at få taget billeder.

Den store succes i MMA-buret samt i modelverdenen er opnået på trods af en forfærdelig episode som ung. Sidste år delte hun historien om, at hun var blevet gruppevoldtaget - læs mere her.

Det skrev hun i bogen Rise: Surviving the Fight of My Life.

Se også: BANG! Vild knockout-sejr til dansker

Se også: Dansk viking tog VM-bæltet

Se også: Dansk OL-helt triumferer i blodigt drama