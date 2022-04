Håbløst: Minder mig om Patrick Nielsen

Mark O. Madsen giver ikke meget for Vinc Pichels udmelding, efter at amerikaneren tabte til den danske UFC-kæmper natten til søndag. Det vækker minder til en tidligere modstander med dansk pas

Han havde chancen, men greb den ikke, og efterfølgende byttede han næverne ud med et tastatur som våben.

Natten til søndag tabte Vinc Pichel efter en enstemmig beslutning fra de tre dommere, der sammen med tusindvis af tilskuere bevidnede Mark O. Madsen besejre den 39-årige amerikaner i en skæbnekamp ved Ultimate Fight Championship (UFC) i Jacksonville i Florida.

Og bitterheden var ikke til at overse efter dysten i det ottekantede bur.

- Fuck! Det stinker at tabe en kamp, jeg ikke skulle have tabt, men det stinker endnu mere, at jeg taber til den pussy, der bare holdt om mig uden at gøre noget, skrev Pichel på Twitter.

En udmelding, Mark O. giver nul og niks for. Han vandt. Længere er den ikke, om end ordlyden ligner noget, han har hørt før.

- Jeg vil ikke engang kalde det et forsøg på at lave showbiz. Jeg vil kalde det dårligt sportsmanship. Det vækker minder til Patrick Nielsen. Det er komplet håbløst. Han (Pichel, red.) havde 15 minutter til at vise, hvad han kunne. Det lykkedes han ikke med. Han havde tre dommerstemmer imod sig, og nu sviner han alt og alle til, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig skal han ikke bare gå ud og sige, han tabte til en bedre mand. Det ville se mærkeligt ud i forhold til UFC. Men... Come on. Når kampen er færdig, så er den færdig.

Og det minder dig om Patrick Nielsen?

- Ja. Lad være med at kalde mig en svans, når jeg lige har slået dig. Det kan jeg virkelig kun grine af. Det er frustration, og det har vi jo allesammen i os, men vi er også professionelle, fortæller Mark O. og henviser til 'Ingen Udvej-opgøret' i sommeren 2019, hvor Patrick Nielsen kapitulerede og tappede sig selv ud efter knap tre minutter.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mark O. Madsen er fortsat ubesejret i sin UFC-karriere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I MMA er trash-talk (at tale grimt om sin modstander) en del af spillet og spiller en stor rolle i både optakten og nedtakten til opgørene. Særligt i UFC.

Tilbage i 2019 var Patrick Nielsen, der kommer ud af boksningen, ikke bleg for at kaste grimme superlativer i nakken af Mark O. Madsen efter sit nederlag, og han benyttede sig af samme ord, som Pichel gjorde.

- Jeg synes stadig, at Mark er en fucking pussy. Han kan ikke engang slå mig ud med alle de slag, han kunne. Det beviser bare, at han ikke hører til nogle steder, sagde Patrick Nielsen til TV3 Sport.

Dengang var sejren Mark O. Madsens ottende sejr ud af otte mulige i MMA. Nu har han gjort rent bord i 12. Fire af dem i UFC.

Patrick Nielsen har kun været i kamp én gang siden, da han boksede mod Armen Ypremyan nogle måneder efter i Gilleleje Hallen. Efterfølgende er karrieren gået i en helt anden retning for den 31-årige københavner. I sommeren 2020 oplyste han selv til B.T., at han var blevet en del af rockerklubben Satudarah.

I december blev han idømt et års fængsel for et voldeligt overfald samt trusler mod sin ekskæreste, der også er mor til hans to børn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Patrick Nielsen om Mark O. Madsens kommentar.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mark O. Madsen og Patrick Nielsen kæmper i K.B. Hallen på Frederiksberg lørdag den 8. juni 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Planen blev fulgt

Men tilbage til weekendens UFC-brag.

Allerede på forhånd havde Mark O., der i januar byttede Nykøbing Falster ud med USA, betegnet kampen som karrierens største, og intet kom nemt til ham i løbet af de tre runder af fem minutter i VyStar Veterans Memorial Arena i Jacksonville.

Vinc Pichel gav alt, hvad han kunne, men amerikaneren formåede ikke at holde trit med danskerens opslidende tempo.

- Det, vi havde arbejdet på, virkede. Jeg lykkedes med det, vi har trænet intensivt på i de seneste tre måneder, og det er jeg ovenud lykkelig for. Han havde forventet, jeg ville ind og bryde med ham, men det var jo netop afstanden til ham, som jeg lukrerede på, så jeg kunne sparke ind på hans ben fra afstand, fortæller han.

I første runde handlede det om at slide Pichels ben op, så han havde svært ved at støtte på det i resten af kampen. Og det gik langt henad vejen som planlagt, lige indtil Mark O. smadrede oversiden af sin fod direkte ind på amerikanerens knæskal, og så stoppede den strategi brat.

Slaget var smertefuldt, og tirsdag skal han scannes for et muligt brud, der vil vise, om det får yderligere konsekvenser.

Sejren over Pichel åbner døren til en mulig top-15-kamp for den tidligere danske OL-bryder.

