Hævn efter syv år: McGregor hamret i gulvet

Amerikanske Dustin Poirier har tidligt søndag morgen dansk tid besejret den irske UFC-stjerne Conor McGregor via knockout.

Kampen, der blev afviklet i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, var McGregors første i et år.

Foto: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Den blev afgjort i anden runde, da Poirier efter to minutter og 32 sekunder slog ireren i gulvet, efter at McGregor ellers havde domineret kampens indledning.

Resultatet betyder, at Dustin Poirier nu formentlig får endnu en mulighed for at generobre verdensmesterskabet i letvægt, som han tabte i 2019.

De to mødtes for syv år siden, og dengang vandt den irske fighter. Nu faldt hævnen så.

- Jeg må ryste det af mig og komme tilbage. Det er den slags, jeg gør, sagde McGregor efter kampen.

- Jeg er knust, for den er svær at sluge. Nu vil jeg bare hjem på hotellet med mine børn og samle mig.

