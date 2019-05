Halvt års fængsel til dansk atlet: - En ærgerlig dom

MMA-kæmperen Jonas Mågård fik onsdag stadfæstet sin dom på seks måneders fængsel for at have kvalt en 16-årig til bevidstløshed

Onsdag blev MMA-kæmperen Jonas Mågårds straf på seks måneders ubetinget fængsel for at have udført to professionelle halsgreb på en 16-årig mand i november stadfæstet af Østre Landsret.

Den 26-årige atlet, der er en af landets bedste inden for MMA, ærgrer sig over dommen - og ikke mindst at episoden udviklede sig, som den gjorde.

- Det er en ærgerlig dom. Selvfølgelig fortryder jeg det, men jeg reagerede ud fra, hvad, jeg mente, var den mest ufarlige måde at komme væk fra situationen, som jeg var blevet bragt i.

- Jeg er blevet klogere og har fundet ud af, at hvis jeg havde brækket kæben eller en arm på ham, så havde jeg måske fået en mindre dom, men i situationen synes jeg, det var den mest ufarlige måde at reagere på, forklarer han til Ekstra Bladet.

Undersøgelser viste, at offeret fik flere underhudsblødninger på hals og nakke, mens der blev konstateret punktformede blødninger bag begge ører - ligesom der også var spor efter overfaldet i venstre øje samt på højre øjenlåg.

Episoden skete, dagen efter at de to var røget i totterne på hinanden i forbindelse med en sparring i kampsportklubben Rumble Sports på Frederiksberg. Den 16-årige er ikke MMA-kæmper, men derimod et stort talent inden for thai- og kick-boksning.

Jonas Mågård forklarede i retten, at den 16-årige truede ham på livet og med et tæskehold efter sparringen - og at han blev overfaldet dagen efter på et loft i klubben, selvom offeret og et vidne hævdede, at det var Mågård, der gik til angreb.

Den forklaring fastholder han i dag som begrundelse for, hvorfor han tog halsgreb på ham, inden han flygtede ud af klubben, hvor den 16-åriges to fætre efterfølgende jagtede Jonas Mågård tilbage ind i klubben.

- Jeg holder fast i, at jeg blev overfaldet, siger han.

I retten kom det også frem, at den 16-årige efterfølgende slog Jonas Mågård i baghovedet med et enkelt slag, efter den 16-årige var kommet sig oven på kvælningen.

Fortsætter karrieren trods dom

Både Jonas Mågård og den 16-årige blev omgående smidt ud af Rumble Sports, men det betyder ikke, at en af Danmarks bedste kæmpere lægger MMA på hylden.

- Jeg har fundet et andet sted at træne.

- Tiden har taget hårdt på mig og min familie, så nu skal jeg have en pause og restituere min krop. Og så vender jeg tilbage til træningen så hurtigt som muligt. Min karriere er ikke færdig, siger han.

Jonas Mågård kan dog søge om at afsone med fodlænke, fordi straffen ikke overstiger seks måneders fængsel, som er grænsen for at afsone med fodlænke i Danmark. Det er i sidste ende Kriminalforsorgen, der skal vurdere, om man er egnet til det.

Men Mågård har en klar forventning om, at han ikke kommer til at se et fængsel indefra.

- Så må jeg jo træne med fodlænke på, siger han.

Dømt for grov vold

Jonas Mågård, der er rangeret som den bedste MMA-kæmper i Skandinavien i sin vægtklasse, ankede dommen fra byretten, men landsretten var også af den overbevisning, at forseelsen var så alvorlig, at det skal koste seks måneders ubetinget fængsel. En dommer stemte dog for at gøre straffen betinget.

Den 26-årige MMA-kæmper blev dømt efter den såkaldt grove voldsparagraf, der omfatter legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

I byretten lagde retsformanden i sin forklaring på de seks måneders fængsel vægt på den store aldersforskel på de to parter - ligesom Jonas Mågårds daværende rolle som frivillig træner i klubben også spillede ind i strafudmålingen.

- Tiltalte var professionel og træner i klubben. Det er skærpende omstændighed, lød det blandt andet, da dommen blev læst op 28. februar.

