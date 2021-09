Har rejst sig fra sandt helvede

En vinkelslibers skærende lyd tvinger sig ud gennem døren fra den åbne slagmark af et køkken-alrum, hvor tre håndværkere arbejder. Ud over græsplænen i sollyset og hen i ørerne.

Mark O. Madsen og hans kone, Maria, sidder på hver deres bedagede havestol, mens deres hus skridt for skridt bliver sig selv igen.

Mark håber, at familien er flyttet ind igen 1. oktober. Så vil de have været genhuset i otte måneder, siden de fandt fugt og svamp og rotter, og alting drattede ned om ørerne på dem.

- Jeg glæder mig helt usigeligt. Og når vi så er på plads, så kan vi falde til ro og finde ud af, hvad der så skal ske, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Henning Hjorth

Maria kigger ud over Prinsholmen, vejen der løber nedenfor græsplænen og som adskiller funkisvillaen fra Guldborgsund. Der kører lidt biler, og nogle enkelte går ture langs vandet. På et tidspunkt dukker Bjarne fra brydeklubben Thor op. Han er ved at sætte plakater for turneringen Thor Masters op.

- Hej, Bjarne!, råber Maria ud af det blå.

Det er næsten umuligt at komme længere væk fra Las Vegas og det UFC-show, Mark var en del af 21. august, hvor legenden Clay Guida fik læst og påskrevet i Marks 11. sejr i lige så mange MMA-kampe.

Alt i deres liv de sidste tre år har handlet om MMA og drømmen om UFC. Men hvis ikke de elementære ting fungerer, hvis ikke der er en fast base at tordne ud fra, så duer det ikke.

Derfor er fokus på det hus på Østrigsvej i Nykøbing. Og derfor er fokus på en genetablering af et normalt liv efter halvandet år med først en brækket kæbe og en omgang corona til Mark, sclerose-diagnosen til Maria i november og senest de ubehagelige fund af fugtskader, skimmelsvamp og rotter i huset.

Foto: Henning Hjorth

Alt blev brækket op og muget ud. Selv taget røg. På et tidspunkt stod der kun ydermure tilbage, og familien Madsen måtte flytte ud til Marks mor i Kraghave, hvor de stadig bor.

Mark stopper op under en rundvisning og kigger ned på nogle lægter, eller brædder eller hvad det er, der ligger indpakket på græsset foran huset.

- Hva’ er det her, spørger han. – Nåh, det er lågerne til køkkenet, siger han og griner.

- Det er lidt spændende. Der er hele tiden nye ting, kommer det med verdens største smil og den der falstringske dialekt, der kan gøre selv de skarpeste MMA-krigere bløde i knæene.

Jeg er ligeglad – bare kom med dem Foto: Henning Hjorth Det har været med raketfart, at Mark O. Madsen er strøget op gennem ranglisten i MMA-sportens letvægtsklasse. Nu er han blandt de 30 bedste i verden. Stadig et stykke fra toppen. Men der skal mere til at ryste en erfaren kæmper på 36 år. Han kigger på en liste med de 15 højst rangerede kæmpere i letvægtsklassen. Stjerner som Charles Oliveira, Dustin Poirier og Conor McGregor. Mark O. smiler. Man kunne lige så godt have sat en stor og uartig flødeskumskage foran en sulten labrador. - Bare kom med dem, ryger det ud af ham. - Det er ligegyldigt, hvem jeg bliver tilbudt. Får jeg en fra top 15, takker jeg ja. Det er jo en kæmpe mulighed. Han er klar over, at andre er smuttet forbi ham det seneste år. Sådan er det. Han har ikke fortrudt et sekund af den tid, han har prioriteret sin familie og sig selv. Men sejren over Clay Guida var et stort skridt, og selvom Marias sygdom har førsteprioritet, og selvom de endnu ikke har alle brikkerne på plads i deres liv, skeler han mod USA og næste kamp. - Faktisk har vi ikke talt om en egentlig målsætning endnu. Men ambitionerne er store, siger han. Vis mere Vis mindre

Kæben er repareret, coronaen bekæmpet, og om lidt er huset fit for fight. Kun sclerosen er tilbage. Den slipper de til gengæld heller ikke af med.

Men for ægteparret Overgaard Madsen bliver det ikke deres undergang. Tværtimod.

- Enten lader vi sygdommen definere os, eller også finder vi en måde at bekæmpe det, der har ramt os, til det bedste, der er sket i vores liv. Hvordan man gør det i forhold til sygdom og udfordringer…det er et godt spørgsmål. Men det løser vi på en eller anden måde, siger Mark.

Foto: Henning Hjorth

Maria bryder ind.

- Folk har forskellige måder at gøre det på. Vi er kommet stærke ud af det. Stærkere end vi var før. Hver for sig - men også sammen. Det er lidt et spørgsmål om, hvilken retning du vælger at gå. Skal det knække dig, eller vil du tage det som en udfordring og se det som en styrke og blive stærkere i sidste ende. Det er et valg at træffe, siger hun.

Har rejst sig fra sandt helvede

I renoveringen af huset er der taget højde for, at en rollator eller en kørestol kan komme rundt overalt. Hvis det en dag kommer dertil.

- Det vigtigste, vi tager med ud af det her, er den sejr, der lå i, at vi ikke vil lade sygdommen definere os, hvis vi sætter os noget for - og lykkes. Det er noget, vi gør som familie. Vi er gift, mor og far og er sammen om alting. Og det er en kæmpe sejr alene at kunne gøre det, vi har gjort det sidste år, siger Mark.

- Når vi tager en beslutning om at gå i en retning, så skal det nok lykkes. Så kan det godt være, tempoet ikke bliver som før, og vi skal tage nogle hensyn. Men på et tidspunkt vidste vi ikke, hvad sygdommen ville medføre. Vi har gravet os ud og vendt tingene til, at vi sidder her med næsten nybygget hus og ting, vi glæder os til. Det skal vi være stolte af.