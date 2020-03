Her er der ingen karantæne: Helt håbløst!

Europamesterskaberne i fodbold er officielt blevet udsat med et år. Champions League og alle de større ligaer rundt om i Europa er sat på pause.

UFC meddelte den anden dag, at deres tre kommende stævner er aflyst. Der bliver altså ikke noget co-main event for danske Nicolas Dalby, der skulle have været i aktion i o2 Arena på lørdag i London.

Men i Manchester bliver der fredag aften budt op til dans, når Cage-Warriors 113 løber af stablen i Manchester BEC Arena.

Eventet skulle egentlig være afholdt i Millennium-kuplen London, men efter de lukkede ned for alle store events, er det blevet rykket til Manchester, der ikke har noget problem med at byde Cage-Warriors velkommen til deres 113' event.

Det slog arrangørerne endeligt fast onsdag, da de offentliggjorde de kampe, der fredag vil blive sendt live ud til tv-seerne rundt om i verden. For det bliver trods alt uden tilskuere.

Håbløs beslutning

Men den beslutning møder kritik fra den tidligere danske mma-kæmper Christian Colombo.

- Jeg synes, at det er helt håbløst. Altså man snakker om her i Danmark, at man ikke må samle sig mere end 10 personer nu. Og du kan ikke lave sådan et event uden, at der minimum er samlet 200. Jeg synes egentlig ikke, at det er sporten værdig, fortæller den nuværende mma-ekspert.

Han havde foretrukket, at Cage-Warriors havde truffet en helt anden beslutning.

Christian "Godzilla" Colombo med et knæ i sylten til en modstander i 2013, da han stadig var aktik i oktagonen. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

- Jeg synes bare, at man skulle lukke ned. Det er jo ikke for sjov, at alle de største organisationer som Champions League og alle de amerikanske ligaer har lukket ned. Fodboldligaerne har lukket ned. Så synes jeg, at det er en skam, at man insisterer på at prøve og lave et event i kampsport.

- Jeg tænker ikke, at man kan forsvare det over for nogen. Om det er kæmperne selv, deres hold, dommerne, eller om det er dem, der skal ind og sætte udstyr op og optage det. Jeg kan ikke se, hvordan man kan forsvare det, fastslår Christian Colombo.

Forsøg på at levere noget til dem derhjemme

UFC-organisationen prøvede også indtil det sidste at få de tre næste stævner afholdt. To af dem var planlagt i henholdsvis Columbus, Ohio, og Portland, Oregon, men blev rykket til UFC's egne faciliteter i Nevada, Las Vegas. Altså inden staten Nevada kom med et fuldstændigt forbud, og UFC derfor tog konsekvensen, og aflyste de næste tre stævner inklusiv det i London.

Hvorfor mma-organisationerne insisterer på at prøve og fuldføre arrangementerne, når nu resten af verden lukker ned, har den tidligere UFC-kriger et bud på.

- Man fristes jo til at sige penge, men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er en eller anden idé og tro på, at det er gjort i god ånd og håbet om at kunne levere noget til alle dem, der sidder derhjemme.

- Jeg går ud fra, at de har testet dem i hoved og røv for, om de skulle have noget som helst, der minder om covid-19. Men man kan sige, at det her med, at man siger, at det skal afholdes i London, og de siger, at det kommer ikke til at blive her, så får man lov til at holde det i Manchester i stedet for. Det er jo et problem i sig selv. Christian Colombo.

- Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tage sådan en kamp. Det ville være at pisse på sundhedsvæsenet, siger Christian Colombo meget bestemt, da spørgsmålet falder på, om han ville have taget sådan en kamp i sine aktive dage.

Under alle omstændigheder ser det lige nu ud til, at der på fredag vil blive kæmpet til Cage-Warriors i Manchester BEC Arena. Aftenens hovedkamp vil være et UFC-opgør, der skulle have været kæmpet på UFC-kortet i o2 Arena lørdag i London imellem Darren Stewart og Bartosz Fabinski i mellemvægt, men på grund af aflysningen og at de to fightere allerede opholdt sig i England, vil den nu blive kæmpet fredag aften hos Cage-Warriors.

Sådan ser Cage-Warriors Twitter-opslag ud angående eventet fredag.

#CW113 card update



Friday's card will now be headlined by a UFC bout between Darren Stewart and Bartosz Fabinski, re-located from #UFCLondon



Mason Jones vs Joe McColgan for the Cage Warriors Lightweight Title is set as the Co-Main Event



https://t.co/OpYm0v9NPT pic.twitter.com/BHtjsHuz7H — Cage Warriors (@CageWarriors) March 18, 2020

