Her er planen for Mark O.

Selv ikke coronavirus og to operationer kan sætte en stopper for danskerens ambitioner

Lørdag vendte UFC tilbage. Det skete ved et stævne i Jacksonville i USA efter en længere periode uden intensitet, nerve og ikke mindst slag grundet situationen omkring coronavirus.

Stævnet kunne have haft dansk deltagelse i form af danske Mark O. Madsen, der tidligere har vundet sølv ved OL i brydning. Skæbnen ville det dog anderledes for den danske 35-årige dansker.

Det er nemlig to måneder siden, at han brækkede sin kæbe to steder under en kamp ved netop et UFC-stævne. Senere blev han suspenderet fra alt konkurrence. Og sidst men ikke mindst, har han måttet gennemgå to operationer. Senest i tirsdags, hvor resultatet fra operationen gav ham et skævt smil, så selv Sylvester Stallone ville blive grøn af misundelse.

Der skal dog mere til for at slå den hårdtkæmpende ’The Olympian’ ud af sit sind. Han er nemlig på vej tilbage, og han håber på snart at kunne gøre comeback.

- Jeg vil gerne i gang mandag 18. maj. Jeg er i dialog med UFC, og jeg ved, at fysiologerne i UFC er i gang med et fysisk program, som går i gang 18. maj. Så jeg håber, at jeg kan komme i gang igen her om en lille uges tid, og så håber jeg på at være i kamp hurtigst muligt, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

Smilet er stort

Om det er det skæve smil i Sylvester Stallone-stil, skal det lade være usagt. Mark O. Madsen evner dog som ingen andre at være positiv.

- Jeg har det fint. Jeg har det faktisk fantastisk. Vi fejrer børnefødselsdag i dag (lørdag, red). Min kæbe er fortsat ualmindeligt hævet, men jeg håber på, at hævelsen forsvinder i løbet af næste uge.

Lad os komme i gang

Det har været en kæmpe historie i USA, at UFC lørdag valgte at genoptage sporten, selvom den frygtede coronavirus på ingen måder er forbi.

Mark O. Madsen er dog ikke bekymret for kæmpernes helbred. I stedet ser han positivt på, at UFC-forbundet før lørdagens stævne i Jacksonville var så grundige, at de fandt frem til en positiv test for coronavirus hos UFC-kæmperen Ronaldo Souza.

- Forstå mig ret. Jeg er rigtig glad for at være i et forbund, der har lagt så meget arbejde i at få gang i hjulene igen og gang i deres forretning igen og fået skabt rammerne for, at kæmperne kan komme ud og kæmpe igen.

Samme ambition

Hverken coronavirus eller Mark O. Madsens brækkede kæbe har sat en stopper for danskerens drømme. Ambitionen er den samme. Han vil være blandt de bedste.

- Min ambition er nøjagtig den samme, som den har været hele tiden. Jeg er her for at finde ud af, hvor god jeg kan blive i MMA. Ultimativt at få lov at komme mod de bedste MMA-kæmpere i verden, lyder det fra Mark O. Madsen.

Den 35-årige dansker har indtil videre ti kampe på sit CV i MMA-karrieren. To af kampene har været på den øverste hylde i UFC.

