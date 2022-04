Her udfordrer stjernen Mark O. til kamp

Han havde lige sendt sin modstander i gulvet og var dårligt nok blevet kåret som aftenens vinder, før Drakkar Klose med enorm en kraftudladning brølede direkte ind i kameraet.

- Mark Madsen! Where are you at, bro?

Budskabet er ikke til at tage fejl af. Den 34-årige MMA-amerikaner vil i oktagonen med Mark O. Madsen, der 10. april vandt sin hidtil største kamp i karrieren med en sejr over Vinc Pichel.

Mark O. er ikke bange for at møde Klose.

'Drakkar blev knockoutet med et skub under face off. Han kan bare stille sig op i køen. Jeg æder ham,' skriver danskeren i en besked til Ekstra Bladet.

Danskeren har underskrevet en ny kontrakt med UFC, hvor han stadig har tre kampe til gode, så måske Klose er den næste fjende i rækken.

I første omgang skal han dog tilbage i omdrejninger.

Mod Pichel sparkede Mark O. nemlig oversiden af foden direkte ind på hans knæ, hvilket resulterede i et brud.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mark O. Madsen fod. Foto: Privat

Drakkar Klose har vundet seks ud af sine i alt otte kampe i MMA-sportens fineste afdeling. Lørdag stod han overfor Brandon Jenkins, som han smadrede på en knockout i anden runde.

Kampen var Kloses første siden marts 2020, hvor han selv blev knockoutet og tabte til Beneil Dariush.

Mark O. Madsen har vundet alle 12 kampe, han har deltaget i, siden han debuterede som MMA-kæmper i 2013.