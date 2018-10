Historiens største kamp ender i kæmpe skandale: Tilskuere slår løs på McGregor

- Det mest vanvittige øjeblik i den tid, jeg har fulgt sporten.

Så klar lød kommentaren fra den amerikanske kommentator, Joe Rogan, efter der udspillede sig en skandale i kølvandet på MMA-storkampen mellem russiske Khabib Nurmagomedov og irske Conor McGregor.

Der var ellers lagt op til det helt store brag i Las Vegas foran 20.000 mennesker, da Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor tidligt søndag morgen dansk tid skulle slås om verdensmesterskabet.

Kampen blev dog ramt af en gigantisk skandale, efter Khabib i fjerde omgang sikrede sig sejren, da McGregor måtte tappe sig ud af et såkaldt neck cranck.

Khabib slap dog ikke grebet med det samme, men da han endelig gav slip, så hoppede russeren ud af octagonen og tildelte et slag til en person blandt tilskuerne. Ifølge flere engelske medier rivalen Dillon Danis, der er kendt for at have et tæt forhold til Conor McGregor.

McGregor kunne blot se til fra octagonen, mens slagene fløj gennem luften udenfor. Men pludselig sprang flere tilskuere - sandsynligvis fra Khabibs lejr - ind i selve ringen og især en person gik løs på Conor McGregor, der stadig var ved at samle sig efter nederlaget.

Khabib Nurmagomedov holdes tilbage efter voldsom ballade i Las Vegas. Foto: AP

Det førte naturligvis til voldsom tumult, inden sikkerhedsfolk fik skilt parterne ad.

Conor McGregor forlod arenaen i Las Vegas først, men Khabib fik aldrig overrakt sit bælte og bevis på verdensmesterskabet. Dana White, der er UFC-præsident, ville ganske enkelt ikke tildele bæltet af frygt for publikums reaktion, lød forklaringen til Khabib for rullende tv-kameraer.

Khabib Nurmagomedov forlod derefter showet i samme retning som McGregor, mens tilskuere kastede ting og sager i retning af russeren.

Han blev efterfølgende udråbt som vinder, men der er næppe tvivl om, at kampen får et seriøst efterspil - og der spekuleres naturligvis allerede i, om balladen får konsekvenser for russerens sejr.

Conor McGregor havde ellers drømt om, at kampen skulle sende ham tilbage på tronen efter et par års fravær, men drømmen endte snarere som et mareridt. I mere end en forstand.

Conor McGregor eskorteres væk af sikkerhedsfolk. Foto: AP

Khabib Nurmagomedov gik angiveligt efter Dillon Danis, der uden tvivl var en af Conor McGregors støtter under kampen. Foto: AP

Russeren risikerer at miste titlen efter sit skandale-show i Las Vegas. Foto: AP

Khabib løb af uransagelige årsager ud af ringen. Foto: AP

Conor McGregor sunder sig efter nederlaget. Det fik han ikke lov til ret længe. Foto: AP

Allerede ved indvejningen var der bad blood mellem McGregor og Khalib. De to måtte holdes tilbage for ikke at ryge i totterne på hinanden, men ikke desto mindre nåede McGregor alligevel at plante et solidt spark i maven på sin modstander, inden de blev skilt ad (Video: UFC)

