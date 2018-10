Historiens største kamp: Scor kassen, hvis det utænkelige sker

Fænomenet Conor McGregor skal endelig tilbage i octagonen natten til søndag, og hvilken modstander han skal op imod.

30-årige Khabib Nurmagomedov fra Rusland har 26 kampe i 26 sejre og har igennem en årrække haft en rivalisering med netop McGregor, som kulminerede i foråret, da ireren angreb russerens bus og smed en sækkevogn ind ad vinduet.

Efter en længere pause fra sporten er Conor McGregor tilbage for at gøre krav på den titel i letvægt, som Khabib Nurmagomedov i øjeblikket er i besiddelse af.

Langt om længe får de to mulighed for at afgøre tingene i den ottekantede ring, og bookmakerne spår en lige kamp, hvor den russiske titelindehaver dog vurderes som favorit. Det skriver onlinemediet BetXpert.

En sejr til Khabib Nurmagomedov giver omkring odds 1,60, mens en sejr til Conor McGregor kan fås til 2,55.

Astronomisk højt odds på uafgjort

UFC kalder selv kampen for den største i historien, og kan man holde sig vågen søndag nat, kan den streames på Viaplay.



Når bookmakerne spår en tæt kamp, kan det måske give mening at kigge mod en uafgjort, hvis man vil forsøge at tjene penge på kampen. Hos Nordicbet kan man få hele odds 85 på, at det sker.



De færreste kampe i UFC ender uden vinder, men i det ganske lige matchup ventes Conor McGregor at komme flyvende fra start, mens Khabib Nurmagomedov ventes at tage over, som kampen skrider frem.

Skulle det ske, at slagsmålet ender uafgjort, beholder Khabib Nurmagomedov sit bælte, og der vil sandsynligvis blive arrangeret en omkamp så hurtigt som muligt, så det kan blive afgjort, hvem der er verdens bedste slagsbror i vægtklassen, skriver onlinemediet BetXpert.

Spåmanden McGregor

Hverken Conor McGregor eller Khabib Nurmagomedov har brugt tid på at rejse jorden rundt for at promovere kampen. I respekt for modstanderens voldsomme styrke har begge dedikeret sig fuldstændigt til deres træning, så de kan præstere optimalt, når det er fight night natten til søndag dansk tid.

Conor McGregor har tidligere haft for vane at komme med forudsigelser inden kampe, hvor han har proklameret, hvordan og hvornår han vil vinde kampen, og ofte er disse forudsigelser endt med at holde stik.

Inden den kommende kamp har han spået, at Khabib Nurmagomedov pga. et svagt kæbeparti vil være besejret, senest inden afslutningen af anden runde.

Hvis den iltre irer ender med at få ret, kan man få odds 3,25 på Betfair.

