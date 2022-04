Historisk milepæl for Mark O.

Sejren over Vinc Pichel sender danskeren længere frem i UFC

- Det er stort, og jeg er sgu stolt!

Mark O. Madsen lægger ikke skjul på, hvordan han har det, efter han fik nedlagt Vinc Pichel i Jacksonville i weekenden.

For sejren betyder, at falstringen tager endnu et skridt mod det, der betyder mest i hans verden: UFC-titlen.

Den seneste opgørelse over de stærkeste kæmpere i verdens største MMA-forbund viser, at Madsen nu er nummer 21. Det har han selvsagt ikke været før.

Du kan se listen over de højest rangerede letvægtere i UFC her

I alt er han nu oppe på 12 sejre i 12 MMA-kampe i karrieren - heraf de seneste fire i UFC-regi.

Nu er det ikke sådan, at han skal forbi alle foranliggende 20 klepperter. Det i sig selv må virke meget voldsomt, og en UFC-titel kunne i teorien komme i hus i morgen, hvis Mark O. Madsen gik i buret og besejrede Charles Oliveira, der er regerende UFC Champ.

Alt under kontrol. Mark O. Madsen har Pichel i gulvet i Jacksonville 9. april. Foto: David Yeazell/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Det gør han ikke af flere grunde, hvorfor planen må være at tage en kamp ad gangen og fortsætte opstigningen, og som han tidligere har sagt til Ekstra Bladet:

- Bare kom med dem. Det er ligegyldigt, hvem jeg bliver tilbudt. Får jeg en fra top 15, takker jeg ja. Det er jo en kæmpe mulighed.

Nu ser det ud til, at næste modstander bliver netop én fra top 15.

Læs også: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt

Hvad Mark O. Madsen nok selv er klar over, og som hans træner gennem flere sæsoner nu, Martin Kampmann, i hvert fald også er, er at sejren over Pichel var Madsens fjerde i UFC, og dermed tangerer han netop Kampmanns danske rekord. Skulle Madsen vinde den næste også, vil han altså stå alene med flest danske sejre i træk i UFC.