Kæk nytårshilsen: Mark O. stikker til Patrick

Mark O. Madsen har ikke glemt sejren over Patrick Nielsen, der får en 'kærlig' nytårshilsen via Twitter

MMA-braget mellem Mark O. Madsen og bokseren Patrick Nielsen ryddede i den grad spalterne både før, under og efter 8. juni, hvor de to kombattanter tørnede sammen i KB Hallen.

Opgøret blev som forventet en kort fornøjelse, for efter blot to et halvt minut måtte Patrick Nielsen give fortabt og overgive sig selv og sejren til Mark O. Madsen.

Men selvom fornøjelsen ikke varede ret længe, så står den alligevel som et højdepunkt i 2019 for vinderen, fremgår det i et kækt opslag på Twitter, hvor Patrick Nielsen ikke fremstår specielt heldigt.

Artiklen fortsætter under billedet..

So many favorite moments in 2019! This is one. #shortbutsweet pic.twitter.com/JVJHcG0S2H — Mark O. Madsen (@MarkTheOlympian) December 30, 2019

- Så mange favoritøjeblikke i 2019. Her er et, skriver Mark O. Madsen med hashtagget 'short but sweet', der sandsynligvis refererer til den korte kamp.

Stemningen mellem de to var da heller ikke helt i top efter kampen, hvor Patrick Nielsen ikke gjorde meget for at lykønske sin modstander med sejren.

- Jeg synes stadig, at Mark er en fucking pussy. Han kan ikke engang slå mig ud med alle de slag, han kunne. Det beviser bare, at han ikke hører til nogle steder, lød det fra Patrick Nielsen til TV3 Sport.

Mark O. Madsen debuterede i UFC i september, men håber naturligvis på flere kampe hos verdens største MMA-organisation i det nye år.

Værre gik det for Patrick Nielsen, der slutter 2019 uden promotor, efter Svend Rasmussen valgte at lukke QProBoxing på grund af trusler.

Det kan du læse mere om her.

Årets mest læste: - Kæmpe risiko for fiasko

Se også: UFC-legende ramt af hjerteanfald

Se også: Mark O. går ind på det amerikanske boligmarked

Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag