Kæmpe nedtur: Dansk favorit fik klø på tre minutter

Forventningerne var store til Nicolas Dalby i nattens UFC Fight Night 174 i Abu Dhabi, det såkaldte Fight Island-event, hvor danskeren skulle op imod canadiske Jesse Ronson, men det hele endte i en gigantisk skuffelse set med danske briller.

Allerede i første runde måtte Dalby tappe ud og fik dermed blot to minutter og 48 sekunder i oktagonen mod Jesse Ronson.

Canadierens venstre hånd sendte Dalby i gulvet, inden han blev tildelt adskillige albueslag og kort efter måtte give fortabt.

Den 35-årige dansker havde ellers ikke lagt skjul på, at han forventede at snuppe sejren, og derfor er skuffelsen også til at få øje på hos hovedpersonen. Det fremgår tydeligt af hans seneste Instagram-opslag.

- Nå det var fucking skuffende. Og det viser bare, hvor skørt mit job er. Du får ikke en returkamp ugen efter. Du kan ikke starte sangen forfra, skriver Dalby og understreger, at han ikke tog for let på opgøret, hvor han var regnet som favorit.

- Respekt til Jesse for at tage kampen med så kort varsel. Jeg undervurderede ham aldrig et sekund og tillykke til ham.

Nederlaget får ham dog ikke til at tvivle på fremtiden.

- Jeg er skadesfri og sund, så lokomotivet fortsætter, skriver Nicolas Dalby, der går under kælenavnet 'Lokomotivo'.

Det er fjerde gang i karrieren, at Nicolas Dalby må forlade en kamp som taber.

Nicolas Dalby nåede trods alt at få testet sin modstander. Foto: UFC/Ritzau Scanpix

