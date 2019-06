Kæmpe røvfuld: Patrick banket af Mark O.

K.B. HALLEN (Ekstra Bladet): Hertil og ikke længere.

Patrick Nielsen fik lov at træde ind i K.B. Hallen lørdag aften. Han fik sågar lov til at træde op i oktagonen for at møde Mark O. Madsen i den imødesete 'Ingen udvej'-MMA-kamp ved Olympian Fight Night.

Men så gik den heller ikke længere.

Bokseren fik tæv.

Mark O. Madsen gik hårdt til sin modstander fra start og fik ham i gulvet uden at blive ramt af det eneste reelle våben, Patrick Nielsen havde med sig.

Han fik elimineret Nielsens muligheder for slag, kom ind på kroppen af sin modstander og tvang ham i gulvet, inden denne havde skridtet hele oktagonen af.

Det så voldsomt ud, da falstringen greb om sin modstander, løftede ham op og tordnede ham i gulvet. Siden kom Patrick Nielsen aldrig på benene igen.

To et halvt minut tog det. Så var Nielsen havnet i et regulært mareridt og måtte stoppe kampen.

34-årige Mark O. Madsen har nu vundet otte ud af otte kampe, siden han i januar sidste år genoptog karrieren som professionel MMA-kæmper.

Opdateres…

