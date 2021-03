Kæmpe tronskifte: Skræmmende

Han voksede op i fattigdom i Cameroon, arbejde i en åben mine som 10-årig, flygtede til Frankrig som voksen og blev anholdt for ulovlig grænseovergang. Han havde intet tag over hovedet i Paris, men fandt et sted at dyrke MMA efter at have bokset i hjemlandet.

Nu er Francis Ngannou verdens bedste i den disciplin.

Foto: Jeff Bottari/Ritzau Scanpix

Den 34-årig UFC-fighter stod natten til søndag over for Stipe Miocic, der har forsvaret sin titel som sværvægtsmester fire gang, og her måtte han bevise, at han har det hårdeste slag i sporten.

I anden runde bankede han til amerikaneren, der faldt bagover efter hans ben nærmest bristede under ham efter det hårde slag.

Miocic havde vundet deres første indbyrdes opgør i 2018, men denne gang var det en anden historie.

Sværvægtskongen kunne altså ikke holde på titlen længere.

- Jeg ved ikke, om jeg har ordforrådet til at beskrive det, siger 120 kilo tunge Ngannou.

Foto: Jeff Bottari/Ritzau Scanpix

Han skal nu op mod Jon Jones, der tidligere har kæmpet i en lettere vægtklasse. Hvis han altså tør, joker UFC-præsidenten Dana White.

- Han så fandeme god ud. Han så imponerende ud, og vi så ting, som vi ikke havde set før. Spark til hoved og ben, god brydeevner, takedown-forsvar. Skræmmende, lyder det fra White.

Skandale-scener: - Kan ikke blive mere ulovligt

Tæsket med de bare næver

Dansk kommentator lurede det hele

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning

Bettingtrick: Scor kassen på gule kort