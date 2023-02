Kæmpede mod russerne: I nat var han tilbage

Yaroslav Amosov gjorde sent lørdag aften comeback i oktagonen efter at have forsvaret Ukraine mod Ruslands invasion

MMA-kæmperen Yaroslav Amosov satte karrieren på stand by, da Vladimir Putin satte gang i Ruslands invasion af Ukraine.

I stedet kæmpede han mod russiske soldater i hjembyen Irpin, som først blev besat af russerne, der dog siden blev drevet ud af Kiev-forstaden igen. Blandt andet takket være 29-årige Yaroslav Amosov, der meget sent lørdag aften var tilbage i oktagonen i Dublin efter sin lange pause.

Her snuppede han endnu en stor skalp, da han foran et enigt dommerpanel forsvarede sit Bellator-bælte mod amerikanske Logan Storley. Til stor jubel for publikum, der både før, under og efter viste stor støtte til ukraineren.

- Til det ukrainske folk, jeg elsker jer. Jeg elsker jer mit folk, lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters tårevædet fra Amosov efter sejren.

Svøbt i det ukrainske flag havde han dog også et budskab, han ville af med.

- Glem ikke, hvad der sker, sagde han med henvisning til krigen i Ukraine.

Yaroslav Amosov (tv) i duel med Logan Sorley. Foto: Evan Treacy/INPHO/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Han ankom da også til kampen i en gul og blå t-shirt påskrevet 'Colours Of Freedom', som næppe behøver en detaljeret oversættelse.

Yaroslav Amosov havde ingen militær erfaring, da han kastede sig ud i et forsvar af Irpin, som i dag ikke længere mærker krigens rædsler på samme niveau som tidligere.

- Alle var glade for, at besættelsen var ovre, og at mange mennesker bare kunne gå ud. De kunne spise og drikke uden at være bange for at blive skudt, fortalte Yaroslav Amosov i et interview med Reuters for en uge siden.

Den 29-årige MMA-kæmper gik viralt, da han efter befrielsen af Irpin hentede sit bælte i sin mors hus i Irpin. Det bælte, han nu fortsat kan spænde om livet efter lørdagens sejr.

