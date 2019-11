Kampklar MMA-babe i mudderbad

UFC-stjernen Paige VanZant ser ud til at være i topform og klar til at gøre comeback i MMA-buret

Hun har kun kæmpet to gange på tre år, men alligevel er MMA-kæmperen Paige VanZant stadig et godt navn.

Den 25-årige amerikaner var senest i ilden i januar, hvor hun i sikker stil vandt over Rachael Ostovich, men nu er hun ved at gøre klar til endnu et opgør.

Begrænset succes: Så kom nye bryster og berømmelse

Sammen med MMA-husbonden Austin Vanderford er hun i Israel for lade op, og her kom de forbi Det Døde Hav, som er kendt for sin enorme salholdighed.

Her gik der mudderbad i den.

Mudderet er rigt på mineraler og kan bruges til kosmetiske behandlinger og at genopfriske huden.

Om det også blev til mudderkastning melder historien intet om.

For længe siden bad hun UFC sætte en kamp op, men det er endnu ikke lykkedes at finde den rette modstander.

- Jeg ved, at der er mange, der vil kæmpe mod mig. Der er en lang liste af folk, der udfordrer mig på Twitter.

- Så lad os komme i gang. Jeg er klar, giv mig en kamp, har hun udtalt.

Se også: UFC-fighter: Jeg tjener flere penge på Instagram end ved at slås

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj