Kampleder må gribe ind: Dopingdømt stjerne i voldsomt angreb på svensker

Der var på forhånd talt og skrevet meget om nattens hovedkamp i UFC 232 mellem amerikanske Jon Jones og svenske Alexander Gustafsson.

Opgøret var med kort varsel rykket fra Las Vegas til Los Angeles, fordi Jon Jones havde afleveret en mistænkelig dopingtest med spor af turinabol. Samme stof, som han blev afsløret i at benytte efter sejren over Daniel Cormier i 2017.

Det kostede 15 måneders karantæne, men i den nye mistænkelige test fra 9. december var indholdet af stoffet så lavt, at det amerikanske anti-doping agentur, USADA, mener, at det må stamme fra forbrydelsen i 2017.

Derfor fik Jon Jones lov at kæmpe mod Alexander Gustafsson - men ikke i T-Mobile Arena i Las Vegas, som det ellers var planen. Nevada State Athletic Commission kunne ikke nå at vurdere sagen, og kampen blev med blot seks dages varsel rykket fire timers kørsel til Forum uden for Los Angeles. En beslutning, der blev mødt med stor kritik fra blandt andre nattens modstander.

Som om det ikke var nok, pustede Alexander Gustafsson gevaldigt til ilden under indvejningen, hvor han bar en t-shirt med ordet 'doping' overstreget.

Artiklen fortsætter under tweetet.

Alexander Gustafsson with a statement on his t-shirt at the weigh-ins #UFC232 pic.twitter.com/Ksno5oixBq — Damon Martin (@DamonMartin) 29. december 2018

Og de to har generelt haft et lidt anstrengt forhold.

Under et pressemøde i New York i november skubbede Jones eksempelvis Gustaffson.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jon Jones skubber til Alexander Gustafsson under en pressekonference i Madison Square Garden i New York i november. Foto: AP

31-årige Jon Jones lod sig dog ikke påvirke af de særlige omstændigheder, og midt i tredje omgang satte han et voldsomt angreb ind på svenskerens baghoved. Det blev for meget for kamplederen, der kastede sig imellem, afbrød kampen og udråbte Jones som vinder.

Samtlige dommere havde da også Jones som vinder af de to første omgange. Med sejren genvinder Jon Jones letsværvægt-titlen, som han ellers blev frataget efter den positive dopingprøve sidste år.

Efter opgøret forklarede vinderen, at der trods al balladen i optakten ikke var noget personligt nag mod svenskeren.

- Det handlede altid om at være mester igen. Det handlede aldrig om modstanderen. Intet personligt, jeg er bare glad for mit bælte, og nu vil jeg tilbage til træningen og forbedre mig, lød det umiddelbart efter kampen.

Du kan se afslutningen på kampen i tv-klippet øverst i artiklen

Jon Jones vandt en overbevisende sejr over svenske Alexander Gustafsson. Foto: AP

Se også: Årets mest sete: Drømmekamp ender i giga-skandale: Går amok på tilskuere

Se også: Nye detaljer om voldsomt kvælningsoverfald: Offeret spyttede blod