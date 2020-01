Kimet ned: Klar til kæmpe-stævne

Mark O. Madsen skal efter alt at dømme kæmpe i Las Vegas til marts. Det bliver den danske UFC-kæmpers første fight på udebane som MMA-kæmper i et kæmpe UFC-stævne mod en stærk amerikaner

Søndag 8. marts i intet mindre end T-Mobile Arena i Las Vegas, USA, til UFC 248.

I ’Fight capital number one’, som den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen så ofte pointerer.

Her skal næste slag umiddelbart stå for den ubesejrede Mark ’The Olympian’ Madsen (9-0-0) i UFC, Ultimate Fighting Championship.

Det skriver flere medier nu, eftersom det store MMA-medie MMA Junkie torsdag slog fast, at den 35-årige danske UFC-letvægters næste udfordring i oktagonen bliver på udebane i Guds eget land mod amerikanske Austin Hubbard, der i alt har 14 MMA-kampe på CV’et og er noteret for 11 sejre.

Mark O., der hidtil kun har kæmpet på dansk grund, træder altså muligvis ind på den helt store scene i Las Vegas i sin 10. kamp.

- Vil være ualmindelig stort

- Jeg er blevet kimet ned af danske og udenlandske numre hele morgenen, så ja, jeg er bekendt med, at der går nogle rygter i øjeblikket, men jeg kan ikke bekræfte noget endnu, meddeler Mark O. Madsen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen inden dagens første træningspas i Maribo med bl.a. den finske UFC-stjerne Makwan Amirkhani og den danske UFC-kæmper Damir Hadzovic bliver skudt i gang sammen med headcoach Martin Kampmann.

Men Mark O. Madsen tilføjer dog gerne:

- Jeg kan sige så meget, at i UFC-regi, og her taler vi om verdens absolut største MMA-forbund, er der tale om to slags stævner: A- og B-stævner. De såkaldte ’Fight Nights’ er mindre stævner, mens de nummererede events (såsom UFC 248, red.) er de absolut største. Hvis jeg får æren af at få lov til at stille op i sådan et regi (UFC 248, red.), vil det være ualmindelig stort!

- For generelt skal europæere kæmpe rigtig meget for at få lov til at komme med på de amerikanske fight cards – især PPV-events, siger Mark O. Madsen.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Bliver regelmæssigt kaldt ud

Kun én dansker har tidligere deltaget i et nummeret UFC-stævne, nemlig Martin Kampmann, Mark O. Madsens headcoach.

28-årige Austin Hubbard (11-3-0) har tidligere kæmpet i forbundet Legacy Fighting Alliance som LFA lightweight champion, inden han sidste år fik debut i UFC. Her er det blevet til to kampe, hvoraf Hubbard tabte sin debut på point, men omvendt sejrede i sin anden optræden – ligeledes på point.

- Jeg er næsten regelmæssigt blevet kaldt ud (af andre UFC-kæmpere, red.), og det er lidt ironisk, når jeg kun har haft én kamp i UFC. Men jeg har åbenbart allerede formået at slå mit navn fast i det omfang, at der er andre kæmpere i UFC, som gerne vil møde mig.

- Jeg kender dog ikke til Austin Hubbard, og i sidste ende er det UFC, der ermatchmakeren. Jeg kan bare gøre mig klar! Og som Kampmann siger: ’If you stay ready you don’t have to get ready’. Jeg brugte fem uger i Las Vegas i november og december, jeg har trænet rigtig hårdt henover jul og nytår, og jeg starter 2020 op med en to ugers træningslejr i Olymian Gym, slutter den kompromisløse falstring, der også har hentet den norske MMA-kæmper Joachim Tollefsen til Olympian Gym som sparringspartner.

Mark O. Madsen debuterede selv ret opsigtsvækkende som co-main event ved det historiske UFC-stævne i Royal Arena i september sidste år. Her udraderede han på blot 72 sekunder en sagesløs Danillo Belluardo på TKO, der foran et brølende publikum – på godt 12.000 tilskuere i en udsolgt arena – for alvor fik ørerne i maskinen.

Mark O. Madsen står noteret for tre sejre på KO/TKO, tre sejre på submission og ligeledes tre på point indtil videre i sin MMA-karriere.

