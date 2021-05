Klar til at forlade sin familie igen

Det er nu 14 måneder siden, at Mark O. Madsen sidst trådte ind i UFC-buret, da han vandt over Austin Hubbard i Las Vegas til MMA-stævnet UFC 248. Siden danskernes tiende sejr i den brutale sport har det dog været en tumultarisk tid for den 36-årige falstring.

I november blev Mark O. Madsen kone, Maria, diagnosticeret med sklerose. I januar blev familien så nødt at blive genhuset, da deres hjem var blevet hårdt ramt af skimmelsvamp. Det har betydet, at Mark O. Madsen måtte sætte MMA-karrieren på pause for at fokusere på sin familie.

Det begynder heldigvis at se lysere ud nu, fortæller Mark O. Madsen, da Ekstra Bladet taler med ham tirsdag.

- Jeg synes, at det går fremad. Sklerose er jo en kronisk sygdom, og om man vil det eller ej, så er der nogle følgevirkninger af sygdommen, i hvert fald i Marias tilfælde, der gør, at vi har skullet indstille os på en ny hverdag, hvor vi ikke længere kan det samme, som vi kunne tidligere. Det har været en proces, og den har taget tid. Jeg synes, at det går bedre nu, og det ser lysere ud.

Mark O. Madsen er nu i dialog med UFC om en ny kamp. Der har dog været problemer med at skaffe papirerne, der gør det muligt for den danske OL-sølvvinder at rejse ind i USA med sin familie for at kæmpe, fordi danskeren endnu ikke har en specifik kamp på plads. Det gør vejen tilbage til sporten svær for Mark O. Madsen.

- Min udfordring er, at jeg har brug for de rigtige faciliteter for at arbejde mig tilbage ind i sporten. Jeg skal jo ind og kæmpe mod verdens bedste MMA-kæmpere, og det er altså kun mit tredje år med fuldt fokus på MMA. Det her er ikke noget, man kan gøre halvhjertet, det er enten eller.

Mark O. Madsen debuterede i UFC-regi på hjemmebane i Royal Arena i 2019. Foto: Jens Hartmann Schmidt/POLFOTO

Nu skal der ske noget

Derfor er det også vigtigt for Mark O. Madsen, at han kommer til Las Vegas, hvor den største MMA-organisation, UFC, har hjemme, så danskeren kan få en kamp på plads, og det vil Mark O. Madsen strækker sig langt for at få til at ske.

- Jeg føler, at tiden er til, at der skal ske noget. En mulighed kan være, at jeg selv tager til USA først, og så må vi få familien over efter. Det ville ikke være med min gode vilje, men det kan være, at det er den situation, vi står i. Det med at give op og smide håndklædet i ringen er ikke en mulighed. Der skal findes en løsning, fortæller Mark O. Madsen og understreger, at han vil tilbage i år.

- Jeg fortæller mig selv hver dag, at jeg skal i kamp i 2021, og hvis jeg bliver ved med at sige det, så må det ske. Det skal ske, så mon ikke vi er tæt på, og at der sker noget meget, meget snart.

Mark O. Madsen er i MMA-sporten ubesejret med ti sejre i ti kampe. Den seneste sejr pådrog dog Mark O. Madsen et dobbelt brud på kæben.